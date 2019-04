A medida que, una tras otra, las encuestas apuntan a una victoria segura del PSOE en las elecciones del 28-A, los socialistas han empezado apuntar a la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando en solitario. Es el "tercer espacio" al que últimamente alude sin parar el presidente del Gobierno, una mayoría "amplia" que le permitiera gobernar como lo ha hecho en los últimos 10 meses, solo y sin ministros de Podemos o de Ciudadanos.

En el segundo debate electoral, finalmnte Sánchez cerró la puerta a pactar un gobierno con Ciudadanos. Se niega, dijo, a pactar con un partido que pone un "cordón sanitario" a PSOE. En las dos citas televisivas entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Sánchez tampoco recogió el guante del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que advirtió de que en España ya no habrá gobiernos que no sean de coalición. Los planes de Sánchez y del PSOE son otros y, si es posible, no pasan por atarse ni a Albert Rivera ni a Iglesias.

A la espera de ver en qué se traducen las encuestas cuando se abran las urnas el 28 de abril, lo que parece claro es que el PSOE superará el tamaño de su exiguo grupo parlamentario de la pasada legislatura. La traumática cifra de 84 diputados, su suelo electoral histórico, parece alejada de lo que se espera para los próximos cuatro años. Sin embargo, el PSOE fija con claridad cuál es el umbral de la mayoría en el Congreso con la que Sánchez estaría libre de ofrecer entrar en su Gobierno a otros partidos.

¿130 escaños, 140...? Fuentes de La Moncloa no quieren fijar una cifra mientras que en el PSOE se apunta la de 130, ya sobrepasada en encuestas recientes como la del CIS, que daba a los socialistas una horquilla de entre 123 y 138 escaños. Hace unos días, el candidato socialista a la Alcaldía de Ourense, Rafael Villarino, animó en presencia de Sánchez a celebrar el 140 aniversario de la fundación del PSOE, en la madrileña Casa Labra, "cuando tengamos 140 escaños".

Cifra mágica



Desde el punto de vista demoscópico, el investigador de Metroscopia José Pablo Ferrándiz apunta que sólo hay una "cifra mágica", "los 176 escaños que dan la mayoría absoluta". Desde el punto de vista político, sin embargo, sí concede que hay otros umbrales con los que Sánchez podría apuntarse tantos si los supera. Por ejemplo, los 137 escaños que el PP obtuvo en 2016, porque así podría darse por vencedor en las urnas después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, tan denostada en las filas del PP y en las de Ciudadanos. Si no llegara a esa cifra pero superara los 110 escaños que obtuvo el anterior candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en 2011, también "podría sacar pecho internamente", apunta Ferrándiz.

No es que los socialistas hayan dejado de alertar de que PP, Ciudadanos y Vox podrían sumar y formar Gobierno. Sánchez empezó la campaña electoral con un aviso contra los "tres temores", como bautizó a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, y no hay mitin en el que no se repita el mantra socialista de que estos tres partidos podrían sumar votos suficientes para sacarle de La Moncloa.

Otros cálculos

Sin embargo, también es cierto que las mismas encuestas que antes pronosticaban con claridad una posible suma del centro y la derecha son las que a medida que se acerca la fecha de las elecciones reflejan también una mayoría más holgada para los socialistas. A pesar del miedo a lo que denominan el "bloque de la derecha", Sánchez y los suyos empiezan a hacer otros cálculos.

De puertas para fuera, no son tanto números, del número de escaños, como de posibilidades. El PSOE alcanzaría la mayoría cómoda que cree tener al alcance de las manos si pudiera evitar una coalición de Gobierno, es decir, gobernar en solitario, y recurrir a distintos socios según las necesidades del momento.

"Depende de la conformación que tengan otros grupos, 150 o 130 escaños pueden ser muchos o pocos en función de cómo se hagan las sumas en el resto de grupos", dice un dirigente socialista, para quien la comodidad postelectoral sería que Sánchez pudiera pedir los votos "de la izquierda" para la investidura y recurrir a más fuerzas durante un nuevo mandato.

El PSOE espera una "geometría variable", un "acuerdo multipartidista" que se base en un número importante de escaños socialistas con apoyos coyunturales, mientras que sus dos grandes apoyos en unos casos y otros, Podemos y Ciudadanos, se resisten a entrar en este cálculo.

Podemos y Ciudadanos

"Dan 140 escaños al PSOE y 30 a Podemos, lo quiero ver". La formación de Pablo Iglesias vuelve a no creerse los limitados resultados que les dan las encuestas y mantienen que al final serán decisivos para que Sánchez pueda seguir gobernando. De momento, Podemos exige entrar en el gobierno, no para repartirse "sillones", dicen en la formación, sino porque mantienen que son la única garantía de que Sánchez haga políticas de izquierdas.

Al otro lado, el frente también parece abierto. Ciudadanos mantiene su veto a pactar con el PSOE y con Sánchez y de momento no se mueven de esa posición, independientemente de los cálculos que hagan los socialistas.