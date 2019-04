El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ofreció este sábado una entrevista a La Vanguardia en la que revela algunos detalles de su vida privada. Así, el político de izquierdas confiesa que su padre propuso llamarle "Germinal, Espartaco o Progreso", aunque finalmente sus padres lo llamaron Pablo Manuel, por el fundador del PSOE Pablo Iglesias y por un abuelo del político.

Iglesias dice que es "la derecha la que no soporta que uno de izquierdas pueda vivir en una casa bonita. La gente trabajadora puede gastarse dinero en lo que quiera siempre que no robe". Sobre si se siente atacado, dice que "se nos ha atacado por cualquier cosa y con mucho orgullo ahora podemos decir que nos hemos hipotecado treinta años para tenerla".

Preguntado acerca de si se puede ser rico y comunista, Iglesias replicó que "Engels lo fue. Y mantenía a Marx". Añadió que "hay casos de gente con poder económico que ha dado acceso a otros a poder estudiar y formarse y han seguido manteniendo su posición crítica. Es útil que haya algún millonario que pueda tener una conciencia distinta".

Iglesias confiesa que le gustaría "saber de cine", recomienda la serie Rebellion, no responde acerca de si fuma o ha fumado porros o consume porno y dice que no sabe lo que vale el Fairy, porque "yo hago la compra en casa y lo perecedero lo compro en el Opencor que tengo al lado de casa, y lo no perecedero, en Carrefour por internet. Compro Mistol, que es más barato que el Fairy, que es más concentrado".

Dice que lo último que ha comprado por internet es una impresora y que multaría la "obsolescencia programada" de los aparatos eléctricos: "Es vergonzoso lo de los móviles y, en general, cómo tiramos aún útiles todo tipo de aparatos". A este respecto dice que le indigna que "en el Congreso al año y medio te quieran cambiar el móvil", porque para él es un "engorro lo de la tarjeta y la memoria y las direcciones".

Asegura que hay falta de cultura política en España y que "vamos a tener que acostumbrarnos todos a pactos y coaliciones", y dice, sobre el juicio del 1-O, que es "una barbaridad compararlo con el 23-F. Nadie entiende que la Manada esté libre y a Junqueras puedan caerle 25 años".