Ignacio Urquizu (Alcañiz, Teruel, 1978) ya no será diputado en el Congreso en la siguiente legislatura, pero sigue comprometido con la política y con su partido, el PSOE. Acaba de publicar '¿Cómo somos?', un libro en el que analiza la importancia del hombre medio en la sociedad española. Atiende a 20minutos para desgranar el papel de este grupo social y cómo puede influir en los resultados del 28-A.

¿El PSOE está recuperando al votante tradicional de centro izquierda por méritos propios o por deméritos de los demás?

Por las dos razones. Es verdad que ha acumulado méritos para ganarse el apoyo de la gente, ha mostrado una agenda social y una alternativa de Gobierno. Pero también ayuda que los demás se están equivocando mucho por abrir temas que son muy divisivos e incluso perjudiciales para su electorado. Además, los exabruptos y las descalificaciones en política acaban siendo penalizadas.

¿El PSOE ha recuperado el camino del centro?

Sí, ahora mismo ocupa la centralidad porque se ha polarizado la situación. Hay dos extremos muy claros -Podemos y Vox- y Cs, en su estrategia por querer liderar el centro derecha, que es lo que decidió hacer después de la moción de censura, ha entrado en una lucha con el PP por la derecha y ha abandonado sus postulados más liberales.

¿De ahí el veto a Sánchez?

Sí. Ahí Ciudadanos ha querido dejar claro al votante conservador que son un partido conservador. Ellos quieren liderar el espacio del centro derecha. También es cierto que el PSOE recuperó tras la moción parte del votante que se había ido a Cs y por tanto ahora toda la pérdida de Cs es hacia el PP y hacia Vox. Ahora están intentando frenar esas pérdidas que les pueden llevar a ser cuartos si Podemos se recupera.

¿Y Podemos puede crecer en campaña?

Es verdad que siempre hace buenas campañas electorales. En 2014 sorprendió a todos en las europeas, en 2015 acabó siendo tercero y justamente cuando se confiaron e hicieron una campaña más convencional en 2016 sus resultados fueron menos efectivos. En estas tres semanas nada es descartable.

"Un proyecto político es un relato de la sociedad que quieres"

Hablamos de que el debate se ha polarizado, ¿falta proyecto en la política española?

Un proyecto tendría que ser una especie de relato de cómo quieres que sea la sociedad española. Una idea de país. En ese aspecto el debate público va entre la descalificación y una especie de carta a los reyes magos. Un conjunto de medidas no es un proyecto.

¿Más medidas puntuales es menos proyecto?

Sí. Tener muchas medidas no significa que tengas coherencia y sepas lo que quieres hacer. En ese aspecto es mucho mejor decir cómo quiere cada uno que sea la sociedad en la que vive. Eso hay partidos que no lo explican, y quizás es ese el acierto del PSOE, que sí está lanzando una idea de proyecto.

El PSOE ha pasado una época de turbulencias internas. ¿Qué ha perdido y qué ha ganado el partido en este tiempo?

Hemos ganado en que ahora mismo hay una dirección fuerte, que está marcando unos pasos y está diciendo hacia donde tiene que ir el partido. Pero es verdad que los afectos todavía siguen tocados por esa batalla interna que fue muy cruenta hace dos años. Nos llevará tiempo y lo resolveremos, pero creo que la parte emocional del partido todavía tiene algunos problemas. Somos un partido muy plural.

La izquierda siempre televisa sus problemas internos, ¿cayó el PSOE en eso?

Cada uno vivió de una manera esos momentos. Yo defendí unas ideas que ahora a posteriori las dice la dirección del partido. Somos muy transparentes. Pero también en el PP todo el mundo intuye que se han pegado pero bien, con unas listas en las que Casado ha metido más toreros que gente que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría.

Lleva más de tres años como diputado, ¿en qué se ha convertido el Congreso?

Algunas sesiones de control yo las vivía con una cierta tristeza y amargura. Era mucho más importante conseguir un corte para las redes sociales que usar argumentos serios y rigurosos. Para los que nos gusta el debate público de calidad, aquello estaba muy alejado. Hay un compañero del grupo parlamentario que lo llamaba el Hemicirco.

¿Por qué no repite en las listas?

La dirección general del partido ha decidido que no era un candidato idóneo. Llevaba poco tiempo en política y siempre estuve defendiendo la posición del partido en cada momento y me he esforzado muchísimo en defender los problemas de Teruel que ahora están muy de moda pero algunos llevamos tiempo trabajando, como la despoblación y todas las necesidades de la provincia. Es Ferraz quien decide yo acato la decisión.

¿Se siente purgado?

No, para nada, yo asumo que el partido funciona así, y en el PSOE de Aragón sigo teniendo todo el apoyo para hacer política en lo que a mí me gusta que es mi provincia, de hecho, voy a ir en las listas del 26 de mayo.

¿Preferiría pactar con Ciudadanos o con Podemos?

Siempre me gusta más gobernar con la izquierda porque mis valores son progresistas y me gusta gobernar con gente que piensa como yo. A mí todo lo que sea veto no me gusta nada.

¿La España que madruga es la más decisiva en las elecciones?

Es la más decisiva porque es la mayoritaria, representa casi un tercio de la población. No llega a ser clase media por nivel de renta y formación. Pero sí, es el grupo más decisivo por ser el más grande.

"Ahora mismo el centro izquierda no tiene voto oculto"

Creció Podemos en su momento, y ahora crece Vox, ¿por qué?

Esos crecimientos no tienen que ver con el hombre medio. Cuando creció Podemos, esta gente seguía votando al Partido Socialista. El perfil de Vox son clases medias altas, conservadoras y con apoyo entre los jóvenes. La gente corriente no tiene tanto que ver con los partidos nuevos.

Ese hombre medio sigue votando al PSOE pero en las últimas citas electorales no le sirvió para ganar

Claro, porque tiene que votarte más gente además de ese grupo. Es muy determinante, y quizás por eso no se produjo el famoso sorpasso, porque el PSOE tenía un colchón muy fuerte, pero para ganar unas elecciones tienes que ganar en todos los grupos socioeconómicos y sociales. Tienes que ser un partido de mayorías.

Economía, empleo, inmigración...¿Cuál es el mayor problema para el hombre medio?

El empleo y el mercado de trabajo. Se preocupan del bienestar en el futuro y eso depende de su posición en el mercado laboral. Temen el futuro más inmediato porque creen que sus empleos se van a poner en cuestión.

El hombre medio es la mayoría silenciosa. ¿También representa el voto oculto?¿Quizás indeciso?

Ahora mismo en el centro izquierda no hay voto oculto. La gente recuerda de media cuatro puntos más de voto al PSOE de lo que realmente lo hizo. Todo lo contrario. Estás sobrerepresentado.

¿El PSOE ha llegado entonces a su techo?

No. Eso significa que ahora la gente está por votar más al Partido Socialista

¿Es cierto que Vox representa al voto enfadado?

Al voto enfadado de la derecha. Es gente que además está muy sensibilizada con el tema de las banderas, de Cataluña, de la inmigración, es decir, con elementos identitarios muy fuertes.

¿Igual que Podemos absorbió al voto desencantado de la izquierda?

Efectivamente. Pero Podemos fue mucho más transversal de lo que es Vox, por eso en su momento obtuvo el 20% de voto y ahora Vox se sitúa en el 13%. Vox va a un grupo mucho más concreto.

El PSOE está recuperando ese voto de la izquierda, ¿qué tiene que hacer PP y Cs para recuperar al votante de la derecha?

Para esa pregunta no hay respuesta. Es cierto que Cs tiene un problema grave y es que muchos de sus votantes se están yendo a Vox. Una de las explicaciones más sociológicas de esto es que si miras en los diferentes grupos del electorado, el que más se parece al votante de Ciudadanos es el de Vox por perfil sociológico: son gente de formación media alta, de clase media alta, que vive en grandes ciudades y muy conservadora. Además, Ciudadanos nació en Cataluña también por motivos identitarios.

Esto desmiente la teoría de Vox de que a ellos también les votan las clases populares

Claro. Por ahora los datos no dicen eso.