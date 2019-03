El historiador y tertuliano Fernando Paz ha renunciado este jueves a ser cabeza de lista de Vox por Albacete tras denunciar un "linchamiento mediático" contra su persona desde que se conoció su fichaje por la formación de Santiago Abascal, a la que lleva ligado desde hace varios años.



"Los manipuladores no llegan a todas partes. Que mi intención solo es servir a España allá donde pueda ser más útil, y no voy a permitir que, en una hora tan decisiva, se malgasten en la defensa de mi persona", ha escrito en Twitter. Ha publicado un hilo en el que ha justificado su decisión argumentando una "cacería mediática, inspirada por la izquierda y apoyada por otros medios, todos ellos preocupados por el auge imparable de Vox".



En esa serie de mensajes, el hasta hoy cabeza de lista de la formación ha avisado a las personas que le han "linchado manipulando declaraciones" y atribuyéndole "toda suerte de barbaridades": "Tendrán que responder de ello ante los tribunales".



El partido presidido por Abascal ha agradecido este mismo jueves a Paz su "altura de miras" y su "gesto patriótico al renunciar a su candidatura para no perjudicar" al proyecto de Vox. A su vez, el partido ha condenado el "linchamiento político y mediático que ha sufrido".

Tras la cacería mediática, inspirada por la izquierda y apoyada por otros medios, todos ellos preocupados por el auge imparable de VOX, quisiera comunicar lo siguiente:



Que agradezco, en primer lugar, el apoyo del partido, de su cúpula y, sobre todo, las innumerables adhesiones — Fernando Paz (@FernandoPazDice) March 21, 2019

Intervención de 2016

La renuncia de Paz llega después de la publicación de su intervención en el año 2016 en un acto organizado por Falange en el que atribuía los asesinatos de judíos en Europa al "estado caótico, la falta de alimentación y a la extensión de tifus" en los campos de concentración.



Sus declaraciones provocaron este pasado miércoles la reacción de la Federación de Comunidades Judías de España, la institución que representa oficialmente a los judíos españoles, que mostró su "preocupación" ante la decisión de Vox de presentar a Paz como número uno de la lista por Albacete.



"Fernando Paz ha calificado de farsa los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis, ha cuestionado el asesinato masivo de 6 millones de judíos, ha dejado claras sus sospechas de que los judíos no murieron en cámaras de gas sino a manos de los habitantes de Europa del Este y ha negado el origen racista del Holocausto", subrayaba la federación en un comunicado.

"Un hecho repugnante y cruel"

Horas antes de comunicar su decisión al partido, el historiador había denunciado a través de la misma red social lo que consideraba una "persecución" insólita en España y consistente en "abundantes falsificaciones y manipulaciones" acerca de su persona.



"El Holocausto es un hecho histórico tan repugnante y cruel como innegable: el exterminio de los judíos europeos por orden de Hitler y sus jerarcas. Que el genocidio se produjo de diversas formas como fusilamiento, hambre y cámaras de gas, como también afirma el Congreso Mundial Judío", señaló Paz. Así, el historiador insistía en que no cejaría "en la defensa de la libertad frente al totalitarismo que suele estigmatizar a sus adversarios".