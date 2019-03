El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O, ha declarado este martes en el juicio del procés que las "dudas" sobre la actuación que tendrían ese día los Mossos d'Esquadra se albergaban desde "tiempo atrás" y no solo por Interior, sino por "toda la sociedad".



El testigo, de hecho, ha detallado la "difícil relación" que tuvo con el mayor Josep Lluis Trapero, que no reconocía su autoridad y que pidió su salida al considerarle una "injerencia" del Estado. Al respecto, ha explicado que desde el primer momento Trapero "siempre mostró su disconformidad" con su nombramiento, hasta el punto de que no reconoció en su persona "ninguna potestad para darle instrucciones".



Insistía, ha dicho, en que la policía autonómica no necesitaba de ningún tipo de apoyo, pues los Mossos eran suficientes para el 1-O, en línea con lo manifestado con el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, con "quien compartía su opinión". Un ejemplo de ese distanciamiento es que el mayor ya no se presentó a las siguientes reuniones al mandar a su número 2 Ferrán López - con quien "no existía la tensión como con Trapero"- pese a las instrucciones del fiscal.



Trapero acabó escenificando ese rechazo, ha añadido, solicitando por escrito que se revocara su designación alegando los mismos argumentos que Forn expuso en su carta al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido el 22 de septiembre por "ser una injerencia" e "invadir la competencia de los Mossos".