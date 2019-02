Pablo Casado no ha dudado en ponerse la mochila a la espalda y empezar a recorrer España desde el minuto uno tras la convocatoria de elecciones. El presidente del PP sabe, como todo su equipo, que repetir la fórmula empleada en Andalucía, donde el líder tuvo gran notoriedad, puede ser decisivo de cara al menos a comandar el bloque de la derecha el próximo 28 de abril.

El vicesecretario Javier Maroto apuntó este lunes que "en estos ocho meses Sánchez ha llegado a pactos que muchas veces son inconfesables", al mismo tiempo que presentaba el lema de precampaña de los populares: "Garantía para España, siempre". Para Maroto, los españoles encuentran en el PP "una solución para los retos que tiene España".

"Cualquier otra alternativa del centro derecha no son garantías. El que está y el que va a seguir estando es el PP", siguió en vicesecretario, quien esgrimió que la propuesta une "lo afectivo y lo racional". Desde Génova sostuvo que la decisión que tomen los ciudadanos el 28-A va a marcar "los próximos cuatro años".

Hizo un llamamiento para expresar que cuando el centro derecha "ha estado unido", todo ha ido "mucho mejor" para el país. "Somos el partido que da garantía a las pensiones, en la economía y en la unidad de España". Asimismo, no reveló nada sobre la presencia de Aznar y Rajoy en la campaña, pero argumentó que su participación denotaría "normalidad" y que la oferta por parte de la formación ya existe "desde la Convención".

Javier Maroto reivindicó lo hecho por los gobiernos populares del pasado. "Esas recetas siguen estando sobre la mesa", frente a los ejecutivos "con populistas y separatistas". Maroto terminó diciendo que "hay que predicar con el ejemplo" y que explicarán sus propuestas "desde la humildad y de la moderación".

Sobre el salto de Inés Arrimadas al Congreso, Maroto no quiso ir mucho más allá, pero advirtió de que él "no dejaría huérfanos a muchos catalanes con la que está cayendo". El PP está "sorprendido" porque Arrimadas pase "de la noche a la mañana" a disputar un escaño en Madrid, en lugar de la defensa de los valores constitucionalistas en Cataluña. Maroto sentenció que 'la Arrimadas del PP' es "muchísimo mejor", comentó entre risas.

"Cuantos más seamos juntos, mejor", sentenció, para sumar a sus planteamientos a otras formaciones como Foro Asturias o UPN. Con los primeros, la dirección del PP se reunirá este martes para buscar puntos en común de cara a los comicios.

Quieren un "cara a cara" con Sánchez

Sobre los debates electorales, Maroto explicó que Casado "no va a rehuir ningún debate", pero aseguró que la prioridad de la formación es "un cara a cara" entre el propio Casado y Pedro Sánchez, porque son los dos posibles "próximos presidentes del Gobierno".

"Hasta que Pedro Sánchez diga sí al cara a cara, nosotros no vamos a desviar la atención", aseguró, y desde Génova descartan que el líder socialista se niegue a debatir con el presidente conservador. No quiso desvelar Maroto si ya hay contactos con el PSOE para este evento.

Desde el partido quisieron apoyar la figura del rey Felipe VI tras los "desplantes" de Torra y Colau en el Mobile World Congress. "Los españoles siempre hemos tenido el respaldo" del monarca.

Dudas sobre "la honestidad" de Clemente

También quiso referirse Maroto a la salida de Silvia Clemente, tras su salida hacia Ciudadanos. "Hay dudas más que evidentes sobre la honestidad de esta persona", dijo, antes de dejar caer que no iba a formar parte de su candidatura. "Nos sorprende que Cs quiera acoger en sus filas a una persona de la que está en duda su honestidad, según todo lo publicado en los medios", aunque aseguró que esa no es su posición personal.

Sobre el caso de Begoña Villacís, apuntó que "hay partidos que ponen el código ético muy alto", y por tanto creen que hay motivos suficientes para "la destitución". Esto "no es una petición del PP", sino del propio código de la formación liberal. "Ponen el dedo en la herida de otros pero no lo aplican", dijo Maroto, y recordó el caso de Pilar Barreiro, absuelta y a quien Cs "no ha pedido perdón".

En torno a las encuestas, el vicesecretario admitió que es "muy difícil" analizar las encuestas. Puso como ejemplos las elecciones de 2015 y 2016, cuando las casas demoscópicas llegaron a pronosticar una victoria de Ciudadanos o un sorpasso de Podemos al PSOE. "Estos hechos nos llevan a pensar que las encuestas son útiles pero el escenario final puede ser muy distinto", concluyó.

"Lo que las encuestas dicen es que la división del votante de centro derecha puede llevar de nuevo a Sánchez a Moncloa de la mano de los independentistas", continuó Maroto. "La mejor garantía de que haya un cambio es una respuesta unificada en torno al PP y a Pablo Casado".