Dos de las tres gasolineras ubicadas en pleno centro de València serán desmanteladas y, a cambio, el Ayuntamiento concederá licencia de actividad a su propietario para que abra una nueva instalación en suelo de su propiedad en el distrito de Benimaclet. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este martes el convenio suscrito entre el Consistorio y Repsol para el desmontaje de los postes surtidores de combustibles situados en la plaza Alfonso el Magnánimo (en el jardín conocido como el Parterre) y en la calle Xàtiva, junto al instituto de Secundaria Luis Vives.

El concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, ha explicado que, en 2015, el actual Gobierno de La Nau se encontró "todo preparado" para que ambas instalaciones se trasladaran a terrenos públicos en las avenidas Antonio Ferrandis y Tarongers. El alcalde, Joan Ribó, y el propio edil se opusieron a esta permuta, al entender que no había por qué compensar al titular de las gasolineras dado que, en su opinión, gozaban de una concesión y no eran los propietarios del suelo.

"No nos parecía normal esta permuta por 75 años, cuando considerábamos que ambas gasolineras no tenían derechos", ha afirmado Galiana. "Desde diciembre de 2015 hemos estado trabajando con este tema desde el servicio de Actividades para que esa circunstancia no se diera: pedimos informes a la asesoría jurídica para que nos informara sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno que se habían tomado en 2014 y nos dieron la razón".

"Trabajamos conjuntamente con la empresa para llegar a un acuerdo y desmantelar las dos gasolineras, pero vayan a un terreno suyo en Benimaclet. Nuestro compromiso es facilitar ese traslado declarando el expediente de interés público y que tenga prioridad en la tramitación", ha añadido el edil.

De este modo, según Galiana, "no cedemos dos terrenos públicos como pretendía el PP, no tenemos dos gasolineras, y tendremos una en un terreno privado de la empresa". En concreto, la nueva instalación se ubicará junto a la rotonda que une la avenida Hermanos Machado y la Ronda Norte, en el cruce con el final de la calle Emilio Baró.

En cuanto al calendario, el convenio sale ahora a exposición pública para posibles alegaciones y, posteriormente, su firma. El concejal ha explicado que el proceso se ha demorado por la necesidad de informes jurídicos y de negociaciones entre las dos partes. En su opinión, ha acabado de forma "satisfactoria", ya que el propietario se compromete a desmantelar las dos gasolineras y renuncia a posibles indemnizaciones derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 2014.

Tras la eliminación de estas dos gasolineras, en Ciutat Vella quedará la estación de servicio de la calle Guillem de Castro, junto a las Torres de Quart. Con su propietario también se está negociando al estar ubicada en el casco urbano.