En su intervenció en el Campus de jóvenes de Ciudadanos en Pamplona, alertó de que ante las próximas elecciones de mayo España "se tiene que contagiar de liberalismo, no de nacionalismo, de liberalismo y no de imposición, de europeísmo y no antieuropeísmo".

A modo de ejemplo, denunció cómo "Le Pen y Podemos, los extremos" en el Parlamento Europeo, votaron en contra del reconocimiento de Guaidó, y expresó su confianza en que el presidente de Colombia, Iván Duque, tenga razón cuando se muestra convencido de que Maduro caerá "en pocas horas" y Guaidó podrá guiar esa transición a unas "elecciones libres en un tiempo prudencial".

Insistió en que Maduro es "un tirano" que no puede convocar esas elecciones porque ya las últimas que organizó no fueron reconocidas por la Unión Europea, y cargó contra quienes intentan "limpiar" su imagen, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo papel "me avergüenza".

Si el Gobierno español rectifica y se suma a ese reconocimiento a Guaidó, aseguró, se le podrá dar "la bienvenida" con los que no están en la "equidistancia" sino con quienes han defendido siempre la democracia en Venezuela.

Juicio del 'procés'

Rivera, además, cargó este sábado contra el "victimismo" de los independentistas y reclamó a los presos que afrontan a partir del 12 de febrero el juicio ante el Tribunal Supremo que tengan al menos "valentía" en ese proceso.