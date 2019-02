El último pleno del Ayuntamiento de Valencia, este jueves, fue el escenario de una curiosa escena: un micrófono abierto traicionó a un concejal del PP y provocó la airada queja de Sandra Gómez, portavoz del PSOE y primera teniente de alcalde del consistorio valenciano.

Gómez cerró el pleno con la expresión: "OK, se acaba". Justo después se escuchó: "¡Ay, qué moderna soy, yo soy muy moderna! Le ha faltado, como los vídeos esos del maricón...". Las palabras quedaron registradas en la grabación del pleno.

La edil socialista compartió en Twitter el vídeo y pidió explicaciones a Isabel Bonig, líder del PP en la Comunidad Valenciana, y a María José Catalá, candidata a alcaldesa, acerca de lo que calificó de comentarios "machistas y homófobos".

Hay políticos que cuando les quitan las cámaras y los micrófonos se ve cómo son realmente: Machistas y homófobos. El PP en estado puro. Exigimos disculpas. ¿@isabelbonig @mjosecatala también le reís las gracias a vuestros compañeros? pic.twitter.com/DkM7x2vZT5 — Sandra Gómez (@SanGomezLopez) 1 de febrero de 2019

El concejal del PP Félix Crespo se atribuyó las palabras y alegó que no había machismo en ellas: "Es un adjetivo calificativo a cómo se expresó de una forma no habitual, a cómo se hace en las sedes parlamentarias. No tiene otra lectura. La otra frase que se escucha ni está acabada, ni se dirige a ella, ni a nadie", dijo Crespo en declaraciones recogidas por la Cadena SER.