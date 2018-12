Es una escena cotidiana en el centro de Madrid: decenas y decenas de personas, alineadas, pacientes, esperando su turno. Aguantan una, dos, tres o cuantas horas hagan falta con tal de terminar con el tesoro en sus manos: un décimo de Doña Manolita.



La veterana administración lotera, con más de 100 años de historia y origen en la calle San Bernardo, es la gran referencia española en el sorteo de la Lotería de Navidad, y hasta allí llega gente de toda España y parte del extranjero. "Yo soy italiano y el año pasado me tocaron mil euros, así que he vuelto", confiesa uno de los peregrinos de la inmensa cola.



Los recuerdos viajan hasta muchas décadas atrás. "A mi padre le tocaron 3.000 euros en 1940 y desde entonces vengo aquí", recuerda una compradora que ha llegado desde Fuenlabrada acompañada de varias amigas. "Era impensable venir a Madrid y no comprar lotería aquí", añade un mallorquín.



Falta menos de una semana y la gente no quiere perder la oportunidad, aunque haga falta esperar una mañana entera. Se acerca el Gordo y Manolita reparte suerte a diestro y siniestro.