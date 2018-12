Es soñar con los ojos cerrados, pero a nadie le amarga un dulce o una pequeña ilusión. Y cuando llega el 22 de diciembre y tienes un décimo en las manos, la imaginación vuela.



No somos muy imaginativos y a la hora de decidir qué hacer si a uno le toca el Gordo de la Lotería de Navidad, las respuestas son previsibles: muchos apuestan por un buen viaje para desconectar de todo durante semanas o meses, otros, por un coche, y los hay que piensan en una casa, ya sea para vivir o alquilarla. "Pero hasta que no lo ganase, no sabría qué hacer", responden muchos por las céntricas calles de Madrid, mientras hacen cola en la mítica Doña Manolita.



También hay coincidencia. Si la pregunta la responde una persona mayor, ellos y ellas coinciden: "Lo repartiría entre mis hijos, que necesitan mucho ese dinero y tienen que tapar agujeros". La hipoteca nunca falla en esta respuesta.



En menos de una semana ya, unos pocos elegidos podrán abrir los ojos y vivir de un sueño real: 400.000 euros al décimo, hagan juego.