Se mantiene la incertidumbre en torno a la reunión en Barcelona entre presidente del Gobierno y el de la Generalitat. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que este jueves por la tarde habrá una reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra, algo que también ha confirmado la Generlitat. Sin embargo, sigue sin cerrarse totalmente la reunión que, según el Govern, se producirá acto seguido y a la que asistirán ministros y consellers, encabezados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Dos días antes del Consejo de Ministros que este viernes se celebrará en Barcelona, las versiones entre quiénes y en qué formato se producirá una eventual reunión entre representantes del Gobierno central y el catalán difieren, dependiendo de si salen de Madrid o de Barcelona. Lo que sí ha confirmado la Generalitat este miércoles es el lugar y la hora de encuentro. Sánchez y Torra se verán este jueves a las 18 horas en el Palacio de Pedralbes.

Calvo ha explicado en los pasillos del Congreso de los Diputados que este jueves por la tarde habrá una reunión entre Sánchez y Torra, aprovechando que por la noche el presidente del Gobierno asistirá a una cena de la patronal catalana, Foment del Treball. Aunque no ha confirmado dónde se producirá, antes de que la Generalitat confirmara que será en Pedralbes.

En todo caso, el lugar de la reunión no parecía un problema para el Ejecutivo central. "En algún lugar, en Pedralbes o donde resulte adecuado. Para el Gobierno de España, cualquier sede institucional de Cataluña es adecuada", ha afirmado la vicepresienta.

Como viene haciendo el Gobierno desde hace semanas, Calvo ha descartado totalmente que al encuentro entre Sánchez y Torra que ella ha dado por confirmado se sumen consellers o ministros, tal y como le propusieron este lunes el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

"Lo que no va a haber es una reunión entre dos gobiernos, no procede porque nosotros somos también el Gobierno de Cataluña", ha reiterado Calvo, en clara contradicción con la versión que llega desde la Generalitat, que en el encuentro participarán Sánchez, Torra y tres miembros de cada uno de sus gobiernos.

Por su parte, a medio día la Generalitat ha informado de que Sánchez y Torra se reunirán en primer lugar, en un encuentro que en Barcelona se considera "protocolario", ya que se da más importancia a la reunión que se celebrará acto seguido, entre algunos ministros y consellers junto con Calvo y Aragonés.

Este sería el formato "cuatro para cuatro" del que ha hablado la Generalitat y que, sin embargo, todavía no ha sido confirmado por el Gobierno en Madrid.

Reunión con el vicepresidente catalán

No obstante, la vicepresidenta sí ha hablado de otra posibilidad, de que junto a la reunión entre los presidentes pueda haber otras entre otros miembros del Gobierno que se producirían de manera separada, distinta a la que celebrarán Sánchez y Torra. Este miércoles, fuentes del Govern indicaban no tener noticia de esta posibilidad. De la misma manera, fuentes del Ejecutivo central han admitido que todavía se está "hablando" y no hay nada cerrado.

No obstante, Calvo se ha mostrado dispuesta a verse con Aragonés y no ha descartado otros encuentros. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, entre Artadi y la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet.

"Seguramente, los presidentes se verán y los vicepresidentes nos podremos ver porque habitualmente nos vemos", ha dicho y ha añadido que "si podemos aprovechar para adelantar trabajo que para nosotros es importante porque es responsabilidad del Gobierno, lo haremos".

Sin agravios

Por tanto, el formato que propone el Gobierno, y de lo que de momento no hay confirmación por parte de la Generalitat, es una reunión entre Sánchez y Torra y otra entre los vicepresidentes del Ejecutivo y la Generalitat, a la que podría añadirse alguno más entre ministros y consellers.

Esta modalidad es distinta a la única reunión entre Sánchez y la hoy presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando el Consejo de Ministros se celebró en Sevilla, a pesar de lo que Calvo ha intentado dejar claro que no debe exigir ningún sentimiento de agravio por que en Barcelona vaya a haber más encuentros.

De cara a la reunión de Sevilla, Calvo ha recordado que "hablé mucho" con el vicepresidente de la Junta, aunque no se reunió con él como ahora planea hacer con Aragonés. "Nadie entiende que en Cataluña no tenga una situación compleja, pero estamos hablado de tener una situación de normalidad, a lo que tenemos que ayudar todos", ha dicho, antes de reiterar que, a pesar de las diferencias, todo se enmarca dentro de la normalidad, la misma que espera el Gobierno cuando en marzo traslade el Consejo de Ministros a Alicante, según ha anunciado la vicepresidenta.