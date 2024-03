Sydney Sweeney aparece en bragas en la Semana de la Moda de París: ¿provocación o tendencia?

No hay duda de que la Semana de la Moda de París deja siempre algo destacado en su jornada. En el gran momento del desfile de la firma de lujo Miu Miu, en el que se ha podido ver la marca España con Ángela de Molina en pasarela, hay otra actriz que ha acaparado todas las miradas. Aunque a decir verdad, lo hace siempre que aparece en escena y esa no es otra que Sydney Sweeney. La actriz es embajadora de la hermana pequeña de Prada y para esta ocasión ha escogido un look que no ha dejado indiferente a nadie. Para unos provocación, para otros tendencia, ¿de qué lado está la estadounidense?

Sydney Sweeney con bragas brilli-brilli: ¿provocación?

Sydney Sweeney durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París. LaunchMetrics

La actriz que se ha estrenado en los últimos meses como chica Marvel con Madame Web, ha sido una de las protagonistas de la jornada de Miu Miu de la Semana de la Moda en París. Como embajadora, los focos se ha situado frente a Sydney Sweeney que se dejaba ver con unas 'bragas' al más puro estilo brilli-brilli. Es por ello que no pudo dejar de destacar en el front row.

Y, es que, más allá de la provocación que puedan ver algunos, la actriz se ha unido a la última tendencia de la temporada: la moda no pants. Para ello ha hecho uso de unos mini shorts blancos con toques plateados que combinó con un top sencillo de color negro y bordes blancos y una macro blazer oversized también del mismo color. Además, ha lucido unas medias negras translúcidas que ha acompañado de unas sandalias abiertas y un bolso, todo a una puesta, de nuevo, al color negro.

Qué es la tendencia 'no pants'

Rocío Osorno es otra de las influencers que suma a los 'no pants' Instagram

Pues como bien dice su nombre, esta tendencia consiste en salir a la calle sin pantalones. Un estilo que empieza arraigarse en el street style y que vemos cada vez en más famosas. Esta vez ha sido Sydney Sweeney la que se ha unido a esta última moda, pero se ha podido ver a otras personalidades como Kristen Stewart, Hailey Bieber o Chiara Ferragni entre otras.

Ya en 2012 la moda no pants intentó despegar, pero no ha sido hasta este 2024 cuando estamos viendo el inicio de lo que puede ser la verdadera tendencia de este año. Y, es que, más allá de marcas como la de Miu Miu y su apuesta por ella en pasarela, Zara también se ha sumado a esta tendencia poniendo a la venta colecciones no pants.

Sweeney también se atreve con nuevo corte de pelo

Sydney Sweeney con un corte de pelo 'long bob'. Getty Images

Con la expectación, seguro, conocedora por ella, que capta en las últimas apariciones públicas, Sydney Sweeney ha decidido cortar su melena. Por ello, se ha podido ver a la actriz un nuevo cambio de look mucho más rebelde y provocador, pues ha dicho adiós a su larga cabellera rubia. La actriz de 26 años se ha unido también a la última tendencia en cortes de pelo: el estilo bob.

La decisión que ha tomado es la de mantener un bob algo más alargado de lo habitual, lo que los expertos llaman un long bob. Este consiste en un corte que debe llegar sobre los hombros y que en otras ocasiones puede compararse con una media melena -de esas de toda la vida-. Manteniendo su rubio característico, sí que se ha podido observar cómo la melena de Sydney Sweeney quedaba marcada más en unos mechones que en otros, dándole ese toque más salvaje potenciado con una gafas total black.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.