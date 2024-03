Luján Argüelles nos ayuda a darle una segunda vida a las prendas 'brilli brilli' con un total look de Roberto Verino

Esta semana hemos podido ver a la popular presentadora española Luján Argüelles presentando en Madrid un evento de la plataforma inmobiliaria Culmia.

Jorge Fernández, Fran Perea y Miki Nadal, guiados por Luján Argüelles tuvieron que enfrentarse a tres retos en diferentes localizaciones de la plataforma (Sevilla, Barcelona y Gijón). Tras la realización de estos retos un jurado se encargó de valorarlos. Los teatros Luchana fue el escenario elegido donde se dieron a conocer los retos entre risas y buen rollo.

Lentejuelas no solo en Navidad

Lo que nos gustó y llamó la atención a partes iguales fue el total look de Luján Argüelles, compuesto por blusa negra, pantalón recto del mismo color con una favorecedora caída y americana cuajada de lentejuelas. El total look era de Roberto Verino. Remataba el estilismo con unos salones Jimmy Choo en color topo.

Luján Argüelles en los teatros Luchana de Madrid Culmia

El estilismo, sencillo y acertado nos mandaba un mensaje claro: no guardes ropa de fiesta o tus looks de Navidad en un armario hasta el siguiente evento. Luján dejó claro que darle otro rollo a una prenda muy festiva es posible. Su opción de combinar la americana con pantalón y blusa básicos hacen este look perfecto para eventos de tarde en los que el la etiqueta sea cóctel, por ejemplo.

Para rebajar aún más el look y darle un rollo más moderno unos vaqueros y una camiseta básica pueden ser los compañeros perfectos de esta americana.

El evento estuvo organizado por Soy Olivia Media Group, agencia de Influencer Marketing, publicidad nativa en plataformas sociales, creatividad y consultoría digital.

.