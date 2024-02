El vestido con escote extremo de Sydney Sweeney en los People's Choice Awards 2024 inspirado en Scarlett Johansson

Esta mañana nos hemos despertado con una alfombra roja de los People's Choice Awards repleta de estrellas, aunque con la sonada ausencia de Taylor Swift que, pese a haber ganado 3 premios (Tour del año, Artista femenina del año y 'Celebrity' Social del año), se encontraba en Melbourne siguiendo con su gira internacional de conciertos.

Sin embargo, esto no quiere decir que nos quedásemos sin famosos de alto nivel como Megan Fox, Heidi Klum, Kylie Minogue, Rachel Zegler, Billie Eilish y Halle Bailey, aunque ninguna acaparó los 'flashes' como Sydney Sweeney. Si bien la actriz no estaba nominada a ningún premio, sí que ganó el galardón al look más impactante de la noche.

Con Euphoria, Cualquiera menos tú y Madame Web, la intérprete estadounidense se ha convertido en una de las chicas de moda en la industria, convirtiéndose en protagonista de cualquier alfombra roja que va gracias a sus estilismos que, si bien suelen ser minimalistas, resaltan su silueta.

El look atrevido de Sydney Sweeney

Sus conjuntos han transformado a Sweeney en la nueva 'blonde bombshell' y así lo ha confirmado en el 'photocall' de los People's Choice Awards 2024, inspirándose en uno de los looks más explosivos (y polémicos) de Scarlett Johansson.

Sydney Sweeney en los People's Choice Awards 2024 Getty Images

La actriz llegó a la 'red carpet' con un vestido rojo de Mônot, siguiendo una de las últimas tendencias de looks de invitada que no paramos de ver en cada gala. El diseño entallado estaba hecho a medida para ella, por lo que no podía faltar unos aros incorporados a la prenda debajo del busto para poder sujetar el pecho y así poder lucir un escote extremo.

Los aros, sumado al corte 'halter', permite a la actriz llevar estos estilismos sin necesidad de un sujetador que le ayude a cargar el peso. Sydney se ha convertido en una de las grandes inspiraciones parar mujeres con mucho busto gracias a looks como este, en el que se muestran los trucos que utiliza para llevar prendas espectaculares sin sufrir en el intento.

El vestido que protagonizó uno de los momentos más polémicos de la moda

Scarlett Johansson en los Globos de Oro 2006 Getty Images

Es imposible ver el vestido de Sydney Sweeney y no acordarse del icónico look de Valentino, con escote pronunciado y adornado con volantes que Scarlett Johansson llevó a la gala de los Globos de Oro del 2006 y se convirtió en uno de los vestidos que pasaron a la historia de esta entrega de premios, tanto para bien como para mal.

Con tan solo 21 años, la actriz vivió uno de los momentos más bochornosos vistos en la alfombra roja durante su primera entrevista. Nada más llegar, el diseñador Isaac Mizrahi (que por entonces tenía 44 años), que ejercía como reportero especializado en moda para el canal de televisión estadounidense E!, se acercó a la nominada a Mejor actriz de reparto por Match Point y estrujó el pecho izquierdo de Johansson para comprobar si llevaba o no sujetador, pese a que la intérprete ya le había confirmado que estaba integrado en la prenda.

Mizrahi, que la toca durante varios segundos, se excusó argumentando que quería "tomar notas para el próximo vestido que diseñe", para acto seguido presumir de "haberle tocado las tetas a Scarlett". Si bien la actriz en aquel momento no dijo más que un "¿qué está pasando?", mientras miraba atónita a la cámara, años más tarde confesó a Los Angeles Times que el comportamiento del diseñador "fue de muy mal gusto. Me había estado preparando durante dos horas con el maquillaje, la peluquería, vistiéndome… y, en la primera entrevista que ofrezco, alguien a quien nunca he visto antes me toca por su propia satisfacción. Pensé, 'Dios mío, esto está pasando en directo en televisión'".

18 años después de este suceso, y gracias a que mujeres como Scarlett Johansson que alzaron su voz ante estos comportamientos, es inconcebible que algo así hubiera pasado con Sydney Sweeney en esta última alfombra roja de los People's Choice Awards.

