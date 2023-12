El tremendo susto de Sydney Sweeney en el rodaje de su última película: "Pensé que iba a morir"

Sydney Sweeney es una de las actrices más solicitadas del momento. Tras su salto a la fama con Euphoria, la norteamericana no ha parado de encadenar proyectos y ahora se encuentra inmersa en la promoción de su última película, la comedia romántica Cualquiera menos tú, en la que comparte protagonismo con Glen Powell.

La actriz ha visitado el programa de Jimmy Fallon, donde ha revelado que, durante el rodaje de la película en Australia, tuvo un percance con una araña. "Me dijeron que estaba entrenada", ha contado Sweeney sobre el arácnido con el que tenía que rodar una escena para el filme: "No sé cómo entrenas a una araña, no hay forma".

En la secuencia, el personaje de la actriz se encuentra una araña gigante en la ropa interior del personaje de Powell. Durante su realización, Sweeney terminó siendo atacada por el animal. "Estábamos rodando y esa cosa empezó a picarme", ha recordado.

Sydney Sweeney y la picadura de araña

La intérprete ha recordado cómo se dio el suceso. "Estamos en medio de la escena y se supone que tengo que gritar, pero después mi grito se vuelve más serio", ha relatado: "Se pensaron que estaba actuando de forma muy dramática en una rom-com. Es un desastre para cualquier actor. Fue terrible. Así que nadie cortaba. Yo estaba ahí, con una araña en el brazo picándome, gritaba y todo el mundo miraba".

Por suerte, Glen Powell se dio cuenta de la gravedad de la situación: "Glen fue el único que dijo: 'Creo que esto es un poco real". Después de que Fallon haya mostrado el clip de Cualquiera menos tú en el que Sweeney es picada por la araña, esta ha aclarado que "ese grito me salió del alma. Pensaba que iba a morir. Pensaba: 'Es venenosa. Voy a morir".

El presentador también ha compartido el informe del médico del set, que escribió en tono jocoso: "Primeros auxilios, Sydney Sweeney (elenco) picada por una araña, ahora Spiderwoman".

La actriz ha asegurado que el equipo no sabía que su siguiente trabajo iba a ser precisamente Madame Web, en la que interpreta a Julia Carpenter, también conocida como Spider-Woman.

