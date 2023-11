Llegan las mujeres araña: tráiler y fecha de estreno de 'Madame Web' con Dakota Johnson

Uno de los ámbitos más estrafalarios de la obsesión superheroica en la que Hollywood está estancado de un tiempo a esta parte (veremos si la cosa cambia a partir del traumático fracaso que ha supuesto The Marvels para la cúpula de Kevin Feige) lo supone la franquicia que Sony Pictures auspicia con el renuente sello de Marvel. Dicha franquicia fue impulsada por Venom y, como esta funcionó, se ha ido poblando de otros personajes secundarios de Spider-Man sin que se haya planteado oficialmente aún un enfrentamiento directo con él, en la versión que sea.

Después de Venom vino Venom: Habrá matanza, consiguiendo igualmente una taquilla sólida en plena pandemia, y Morbius. Esta pinchó bastante, al punto de ser carne de memes, y desde entonces la credibilidad de este Venomverso está por los suelos. No ha ayudado la cancelación de El Muerto, que iba a protagonizar Bad Bunny, ni tampoco la afloración de otros proyectos que son vistos como bastante gratuitos, en tanto a su ambiguo apego con el público. Bien podría ser el caso de Madame Web, la primera película del Venomverso prevista para 2024.

'Madame Web': sinopsis

Madame Web es conocida en los cómics de Spider-Man como una aliada ocasional del trepamuros, siéndole muy socorridos los poderes telequinéticos de una mujer que, la mayor parte de las veces, ha aparecido ciega y paralítica, sin separarse de una elaborada silla que amplifica sus habilidades. No es exactamente el planteamiento de Madame Web, pues esta película nos propone acudir a una versión anterior, que todavía no ha perdido la facultad de andar.

Y además es bastante joven. Cassandra Webb es una paramédica que tras un accidente de trabajo empieza a experimentar todo tipo de visiones. Visiones que le emparentan con un futuro próximo, que puede estar en su mano cambiar. De algún modo su nueva situación le pondrá en contacto con otras mujeres que, según ha presagiado, tendrán un papel importante en la lucha contra el mal, desarrollando poderes arácnidos. Entre ellas está, de hecho, una tal Jennifer Carpenter, que en los cómics conocemos como Spider-Woman. En efecto, Madame Web quiere hacer algo más que contarnos la historia de orígenes de la aliada de Spider-Man.

'Madame Web': reparto

Sydney Sweeney en 'Madame Web' Sony

Dakota Johnson es la elegida para ser Madame Web, que liderará un equipo de Mujeres Araña. Aquí encontramos a la citada Jennifer Carpenter con el rostro de Sydney Sweeney (Euphoria), aunque no deberíamos pasar por alto a sus compañeras. También tenemos por aquí a Mattie Franklin (otra Spider-Woman de los cómics) interpretada por Celeste O'Connor, y a Anya Corazón (alias Spider-Girl) por Isabela Merced. Todas ellas se enfrentarán a Ezekiel Sims (Tahar Rahim), que aparece disfrazado con un uniforme muy similar al de Spider-Man.

El reparto lo completan Emma Roberts, Mike Epps y Adam Scott en papeles no revelados. A tenor de todas estas figuras arácnidas, parece obvio que Madame Web quiere sembrar el terreno para una película dedicada a las Mujeres Araña, acaso como respuesta a una saga superheroica con la que a Sony le está yendo bastante mejor: el Spiderverso que a través de la animación ya se prolonga a dos entregas. Volviendo a Madame Web, la directora es S.J. Clarkson, llegada de series como Orange is the New Black, The Defenders o Succession.

'Madame Web': tráiler y póster

El tráiler de Madame Web es ciertamente confuso en cuanto a que presenta in media res tanto los poderes de Cassandra como su alianza con las Mujeres Arañas, retrotrayéndonos a la vez a su trabajo de paramédico. No obstante, sirve para hacerse a la idea de que el film de Clarkson prestará una atención especial a las habilidades precognitivas de la protagonista, utilizando para salvar a sus aliadas a cada combate con el misterioso Ezekiel Sims que las acosa.

Madame Web aún no ha publicado un tráiler oficial, aunque sí tenemos un logo de color rojizo por el que se dejan caer telarañas y tal.

Logo de 'Madame Web' Sony

'Madame Web': fecha de estreno

Un tema interesante de Madame Web es que las circunstancias han cambiado de forma que le coja la delantera a las próximas producciones del Venomverso. Kraven el Cazador iba a haberse estrenado antes, pero la doble huelga de Hollywood aplazó su estreno al 30 de agosto de 2024. El calendario quedaría así: empezamos con Madame Web el 16 de febrero del año que viene (ya queda bastante poco a lo tonto), seguimos con Kraven el Cazador en verano, y finalmente Venom 3 el 18 de noviembre.

