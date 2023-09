Bad Bunny confirma que 'El Muerto' está enterrado: el spin-off del universo Spider-Man se cancela definitivamente

Nadie entiende muy bien qué está haciendo Sony con su universo de personajes secundarios de Spider-Man. En función al gran éxito de taquilla de Venom, la major vio oportuno levantar una franquicia completamente a la sombra del MCU, sin intención de incluir al Peter Parker de Tom Holland en ella pero incorporando personajes secundarios asociados a las viñetas de Spider-Man. Como el propio Venom, pero también Morbius, Kraven el Cazador, Madame Web o El Muerto. Sí, no es que sean los personajes más conocidos del mundo.

De hecho Morbius, con Jared Leto, fue un fracaso muy sonado del año pasado, y la cosa no pinta mucho mejor para Kraven el Cazador, que con Aaron Taylor-Johnson al frente se ha retrasado al 6 de octubre de 2024. Mientras Venom 3, con más opciones de triunfar, está prevista para el 12 de julio, y a su alrededor Madame Web con Dakota Johnson ultima preparativos mientras sabemos de algo llamado Hypno Hustler (que protagonizaría Donald Glover) y el futuro de El Muerto queda sellado.

El Muerto iba a ser una película protagonizada por Bad Bunny. Luego de su celebrada aparición en Bullet Train, el cantante se comprometió a interpretar a El Muerto, antihéroe del universo de Spider-Man, en una película que escribiría Jonás Cuarón (hijo de Alfonso). Sony se animó a fijar fecha de estreno para enero de 2024, pero eso fue hace tiempo. Desde entonces el proyecto no ha avanzado, y lo último que supimos de él es que Sony lo había apartado de su calendario, dejándolo en el limbo.

Bad Bunny acaba de ser entrevistado en Vanity Fair, y en un momento dado ha confirmado lo esperable: El Muerto ha sido cancelada del todo. No va a seguir adelante, y no va a ser él quien la protagonice. “No sé qué decir al respecto. Se trata de un tema delicado pero, obviamente, es una película que ya no existe”. Nunca hubo demasiada fe en que El Muerto prosperara, aunque la fama de Bad Bunny pudiera tirar del carro, y es un nuevo mazazo al turbulento Venomverso de una Sony que, al menos, ve cómo sus aproximaciones animadas a Spider-Man (a partir de Un nuevo universo) sí conectan con público y crítica.

En los cómics, El Muerto es el álter ego de Juan Carlos Sánchez, una celebridad de la lucha libre que obtiene poderes. En los cómics se ha enfrentado a Spider-Man de forma recurrente desde 2006, pero de vez en cuando también se ha aliado con él ante una amenaza común.

