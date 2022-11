El mensaje de Sydney Sweeney para Dakota Johnson: "Estás muy buena y me encanta trabajar contigo"

Sydney Sweeney tiene muchos motivos para acudir feliz al set de rodaje de Madame Web cada mañana. La actriz de Euphoria y The White Lotus debuta en el género de superhéroes en esta película ambientada dentro del Universo Spider-Man de Sony Pictures trabajando junto a una actriz muy especial para ella: Dakota Johnson, la protagonista del filme en el papel de Madame Web.

En la alfombra roja de la gala LACMA Art + Film en Los Ángeles Sweeney ha confesado que al principio estaba realmente nerviosa por compartir pantalla con Johnson, de quien había sido fan durante varios años. "Estaba de los nervios", contó a Variety. "Tengo que confesar que cuando estaba en el instituto me colé en el cine para ver Cincuenta sombras de Grey. Mis padres no me dejaban verla, pero lo hice".

"Soy una gran fan [de Dakota Johnson]. Está buenísima", asegura Sydney Sweeney. Cuando el reportero le pregunta si le ha dicho eso último a su compañera, la actriz responde riendo y dirigiéndose a la cámara. "No, pero Dakota: estás muy buena y me encanta trabajar contigo".

Madame Web tiene previsto llegar a los cines el 16 de febrero de 2024. Con dirección de S. J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders, Succession), la película está protagonizada por Dakota Johnson en el rol titular como Cassandra, mientras que el papel de Sydney Sweeney se sigue manteniendo en secreto dentro del guion escrito por Burk Sharpless y Matt Sazama.

Completan el reparto Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott y Zosia Mamet también en papeles aún por dilucidar de manera oficial, aunque los rumores apuntan a que Roberts y Scott podrían encarnar a la madre de Peter Parker y su tío Ben, respectivamente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.