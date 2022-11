La reina Letizia repite en Croacia uno de los vestidos más bonitos que ha llevado en 2022

Como es habitual en las visitas oficiales al extranjero, el primer viaje de los reyes a Croacia ha contado con una cena en su honor, celebrada en el Palacio Presidencial de Zagreb, junto con el presidente y primera dama. Al no tratarse de un viaje de Estado, la cena con la que han sido homenajeados no era de gala. Sin embargo, la reina Letizia no ha dudado en sacar a la luz su lado más elegante, con un vestido con el que ya la habíamos visto en otra ocasión.

El diseño que Letizia ha rescatado para la ocasión es una de las joyas indiscutibles de su armario. Se trata de un diseño que ya llevó para los Premios Princesa de Girona y que automáticamente se convirtió en uno de nuestros favoritos. De corte midi, el diseño está confeccionado en crepe azul marino y cuenta con un detalle muy especial: un cordón de 'strass' plateado que deja un hombro descubierto.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto al presidente croata, Zoran Milanovic, y su mujer, Sanja Music Milanovic EFE

Si prestamos atención a sus últimos looks, parece que la reina es cada vez más fan de los diseños asimétricos. Hace poco más de una semana, doña Letizia llevó otro vestido azul oscuro, también con un hombro caído, para la celebración del 175 aniversario de la Fundación del Círculo del Liceo, en Barcelona. Aunque en esa ocasión se trataba de un vestido hasta los pies y ahora haya optado por el largo midi, ambos diseños tienen el escote asimétrico en común, una tendencia que nos va a inspirar para nuestros eventos otoñales durante los próximos meses.

Para esta ocasión, doña Letizia ha combinado el vestido con unos espectaculares pendientes, prestados por la Reina Sofía. Las joyas tienen forma de pluma y están hechas a base de diamantes, talla brillante y baguette, que la reina emérita recibió como regalo del sultán de Omán.

Los reyes en Croacia EFE

Un vestidazo confeccionado en un taller gallego

Con diseños como este, la reina Letizia demuestra, una vez más, su amor hacia las marcas españolas, convirtiéndose en la mejor representante de la moda nacional en todo el mundo. El vestido es un diseño de la firma Boüret, una marca gallega que, desde 2010, trabaja con modistas artesanas en pequeños talleres, siguiendo la técnica 'pret-â-couture'.

Para la confección de este tipo de vestidos, tal y como cuentan las diseñadoras de la firma, la calidad y el cuidado priman ante todo. Utilizan materiales como crepe, seda, organzas y tafetanes, confeccionadas en un proceso de producción local que les permite generar un menor coste medioambiental, controlar los tiempos de producción, la calidad, las condiciones de trabajo y que el transporte de las prendas sea menor.

La reina Letizia con un diseño de Boüret en los Premios Princesa de Girona GTRES

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.