La reina Letizia inspira a las invitadas de invierno con el vestido asimétrico más sofisticado

El pasado viernes, el rey Felipe VI y la reina Letizia se desplazaron a Barcelona, donde acudieron a la celebración del 175 aniversario de la Fundación del Círculo del Liceo, un club privado con un patrimonio artístico único. Este evento de gala ha sido la ocasión perfecta para que Letizia vuelva a triunfar con sus estilismos, en este caso con un impresionante vestido que va a inspirar a muchas invitadas este otoño.

La reina eligió para la ocasión un elegante diseño azul marino, un color en el que ya es muy habitual ver a la reina. Este vestido ha sido diseñado por Carolina Herrera, una de las firmas de cabecera de Letizia cuando se trata de eventos de gala, y ya lo había lucido hace unos años, en 2017.

Sin duda, lo más llamativo del diseño es su escote. Si hace unas semanas Letizia nos sorprendía con un sofisticado escote en la espalda, en esta ocasión la reina se ha decantado por uno asimétrico, con un falso tirante grueso que descansaba sobre su hombro. Este escote, sumado a la forma del vestido, ajustado en la cintura y más amplio en la cola, lo hacen un diseño favorecedor y muy elegante, perfecto para la ocasión.

Doña Letizia ha lucido este vestido con su melena suelta, lisa y con raya al lado, dejando bien a la vista los pendientes de diamantes y zafiros que ha cogido prestados del joyero de Doña Sofía.

Los otros accesorios que han completado el look azul noche son un bolso de mano metalizado, estilo 'clutch', y unas sandalias de tacón en el mismo tono, con una ligera plataforma.

El look perfecto para una invitada de noche

La reina ha triunfado en la noche barcelonesa gracias a su elegante vestido y a lo acertado de sus accesorios, un perfecto look de invitada de boda de noche para esta temporada otoño-invierno. Y es que el color azul oscuro es un tono sobrio pero muy favorecedor y elegante para un evento formal. Además, el escote le da ese toque sensual y original perfecto para acudir a las celebraciones más especiales, acompañado por supuesto de una prenda de abrigo.

Si tienes un evento en los próximos meses y aún no sabes por qué look decantarte, aquí te dejamos algunos vestidos inspirados en el de Letizia que te harán ser la invitada más elegante de la noche.

Este primer vestido es de la marca JJ's House, una empresa minorista 'online' especializada en vestidos de fiesta e invitada. En este caso, el escote es totalmente abierto, con los dos lados caídos hacia los hombros y un escote de corazón. El corte, similar al del vestido de Letizia, es en forma de trompeta y cuenta con una abertura en el lado para un toque más original. Esta pieza tiene un precio de 73 euros (Ref. #221224).

Vestido azul noche con abertura frontal JJ's House

Si, como nosotras, te has quedado prendada de la idea de un escote asimétrico, pero temes pasar algo de fresco durante la ceremonia, un escote con manga larga puede ser la solución. En THE-ARE, una firma 'made in Spain' con diseños únicos, proponen este vestido con manga asimétrica y un 'foulard' a juego, ideal para las invitadas más sofisticadas. Queda ideal con unos pendientes llamativos como los que ha llevado Letizia (no hace falta que sean de diamantes y zafiros, por supuesto). Este diseño tiene un precio de 159,95 € y está confeccionado en su taller, en Valencia.

Vestido largo azul con escote asimétrico The Are

Si te ha gustado la idea del tirante grueso y caído y la cintura estilo 'wrap', este vestido de Next puede ser una opción perfecta. Es largo y con una abertura lateral, con un tejido fluido en color azul marino muy similar al de Doña Letizia. Tiene un precio de 80 euros (Ref. P58-754).

Vestido largo con hombro caído Next

Otros looks inspiración de doña Letizia

El azul oscuro es uno de los colores estrella en el armario de la reina. Lo ha llevado en muchas ocasiones, en vestidos largos y cortos, con escote y sin él. Durante los últimos años, la hemos visto con este tono en varias ocasiones, entre ellas en los Premios Princesa de Asturias de 2020 y 2021. No te pierdes estos y otros looks inspiración de la reina.

