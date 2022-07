El secreto que esconde el vestido de firma gallega que la reina Letizia llevó en los Premios Princesa de Girona

Los Premios Princesa de Girona, que tuvieron lugar durante la tarde de ayer en el Auditorio Àgora del Museo de las Aguas en Cornellá de Llobregat (Barcelona), nos dejó una cita llena de talento joven y con gran peso femenino, ya que los cinco premios fueron destinados a cinco mujeres: la ingeniera Elisenda Bou-Balust; la física e investigadora Eleonora Viezzer; la actriz, dramaturga y productora María Hervás; la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen; y la escritora vietnamita Trang Nguyen.

A nivel estilístico, para la ocasión, tanto la reina Letizia como la princesa Leonor optaron por el color azul para sus vestidos, elegido en diferentes intensidades por cada una de ellas. Sin embargo, ha sido el diseño de firma gallega que lució doña Letizia el que ha llamado la atención no solo por su elegancia sino porque esconde secretos dignos de conocer.

Vanessa DaTorre es la mujer que está detrás de Bourët, la firma del vestido. Trabajó para firmas como Carolina Herrera y Sfera antes de adentrarse en su propia aventura.

Vanessa DaTorre, la mujer que se encuentra detrás de la firma que la reina Letizia ha llevado en los Premios Princesa de Girona Cortesía de BOÜRET

En concreto, el diseño que Letizia llevó para los Premios Princesa de Girona es de corte midi, de crepe azul marino y cuenta con un detalle muy especial: un cordón de 'strass' plateado que deja un hombro descubierto.

Cada uno de los diseños de la marca cuentan con su propia narrativa, tal y como informan desde Bourët, y definen a las mujeres en un lugar y momento determinado. Tal y como la propia directiva de la firma ha explicado a Mujer.es, el vestido de doña Letizia quiere transmitir elegancia. "La persona que lo lleve se tiene que sentir especial. Es un vestido elegante y sensual a partes iguales. Sofisticado y atemporal", explica.

La princesa Leonor y la reina Letizia apostaron por el azul para su vestimenta de los Premios Princesa de Girona GTRES

La diseñadora asegura que fue en el año 2010 cuando vio un hueco en el mercado de vestidos de invitada, ya que en la zona del norte apenas había oferta. Tal y como nos cuenta Vanessa, comenzaron con un pequeño muestrario en un primer piso de A Coruña, su lugar de origen, e hicieron de las redes sociales su escaparate. Sin embargo, 12 años después, la directora creativa de la firma confiesa que para ella "es un orgullo que a día de hoy nuestra etiqueta, en la que pone 'A Coruña', viaje por todo el mundo".

El hecho de que la reina haya escogido este diseño para una ocasión tan especial como son los Premios Princesa de Girona ha pillado por sorpresa a Vanessa DaTorre y su equipo: "Yo estaba llegando a casa cuando ha sonado el teléfono para avisarnos de quela reina estaba en la televisión con nuestro vestido", confiesa. "Y hasta ahora, siendo por la mañana el día siguiente a los Premios, no ha parado de sonar el teléfono", añade.

La reina Letizia lució un vestido de Bourët para los Premios Princesa de Girona GTRES

Un 'atelier' femenino

El primer secreto que esconde este diseño azul que ya forma parte del armario de Letizia es que ha sido 100% confeccionado por mujeres. Según explica la directora creativa de Bourët, su taller está formado por un equipo de mujeres "con unas manos llenas de magia e ilusión que lo llevan dando todo desde el principio, en las buenas y en las no tan buenas", afirma orgullosa. "No sé cómo agradecerles todo lo que me aportan de manera personal y profesional".

Para la confección de estos diseños, tal y como informan desde la firma, la calidad y el concepto de 'slow fashion' priman ante todo lo demás. Para ello, utilizan materiales como crepe, seda, organzas y tafetanes; mientras que cada pieza se crea una a una en talleres de mujeres de Galicia. La producción local, según detalla, les permite generar un menor coste medioambiental, controlar los tiempos de producción, la calidad, las condiciones de trabajo y que el transporte de las prendas sea menor.

El diseño de la reina Letizia contaba con un detalle muy especial: un cordón de 'strass' plateado. GTRES

El 'Prêt-á-Couture' o la democratización de la moda

El segundo gran secreto que hay detrás del vestido azul de la reina Letizia es que está confeccionado en base a un valor que consiste en velar por los intereses de aquellas consumidoras que buscan piezas únicas en su armario pero tampoco pueden permitirse un gran desembolso ni recurrir a firmas de lujo. Esto es lo que responde al nombre de 'Prêt-á-Couture'.

Según explica Vanessa DaTorre a Mujer.es, esta técnica "tiene una parte industrial y otra parte manual". Para llevarla a cabo trabajan el patrón hasta dejarlo perfecto, según afirma la diseñadora, "de manera manual y de escala de manera industrial". ¿El objetivo? "Hacer una firma rentable pero en la que predominen técnicas artesanas para que no se pierdan en un futuro". Con ello, evitan el ciclo convencional de rebajas y se alejan del calendario de moda.