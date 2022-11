Entre la monarquía, la reina Letizia es una de las más valoradas en cuanto a estilo, convirtiéndose en toda una 'influencer'. Sus looks han sido copiados por otras 'royals' del resto de Europa, como Carolina de Mónaco, Margarita de Suecia e incluso Meghan Markle.

Sin embargo, no es la única con estilo, Sofía de Suecia y Kate Middleton siguen de cerca a nuestra reina, que no puede evitar inspirarse en ellas en alguna que otra ocasión. Hoy y mañana los reyes están de visita oficial en Croacia, la primera vez que acuden en representación de España y no hemos podido pasar por alto el look que Letizia a escogido para iniciar este viaje.

Esta tarde Felipe VI y la reina eran recibidos por un temporal que ha pasado por agua su primer contacto oficial con el país. No obstante, Letizia quería ir preparada para la ocasión y ha decidido copiar el look insignia de la duquesa de Cambridge, que ya ha tenido que lidiar con este tipo de circunstancias climatológicas muchas veces.

Nada más aterrizar en Zagreb, Letizia salía del avión con un abrigo vestido con el que ha podido estar muy elegante y correcta sin pasar ni una sola gota de frío. Una decisión estilística muy apropiada para el momento.

La reina Letizia en un posado durante su visita a Croacia GTRES



Este truco estilístico ya lo había usado antes, durante el servicio de acción de gracias en honor al duque de Edimburgo, celebrado el pasado mes de marzo en la abadía de Westminster de Londres, donde estrenó el abrigo. Se trata de un diseño cruzado en un color verde oscuro con puños y cintura marcados en seda y una falda con vuelo que, de momento, solo ha usado fuera de España.

Para protegerse del frío, ya que las temperaturas del país son muy bajas, ha llevado por encima una capa de Carolina Herrera negra de lana y con el cuello de pelo sintético que contrastaba levemente con el abrigo, pero dejando un resultado muy elegante. Desde que la lució por primera vez en 2015, Letizia no se ha separado de ella y pidió a la firma que se la hicieran también en camel para combinarla con otros looks.

Lo que sí es un estreno el bolso, aunque es un diseño que ya conocemos puesto que tiene el mismo modelo en marrón. Se trata de una creación de su firma fetiche, Carolina Herrera e incorpora el sello insignia en relieve que evoca el brazalete del 35 aniversario de la casa.

Detalles del look de Letizia en Croacia GTRES

De nuevo, la reina ha desafiado a la enfermedad en sus pies y ha llevado unos tacones que, eso sí, solo ha caminado con ellos desde el coche hasta la zona del posado ya que luego han disfrutado de una amena charla sentados al rededor de una mesa.

Después de este recibimiento, volveremos a ver a los reyes a partir de las 20:00, puesto que los presidentes de Croacia ofrecerán una cena en su honor. Sin embargo, al ser una visita oficial y no de Estado, el encuentro no será de gala y no requerirá de una etiqueta tan formal.

