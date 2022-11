Errores de estilismo: 5 ejemplos de cuando el vestido te lleva a ti y no al revés

Escoger un vestido o un traje para una fiesta puede ser una tarea bastante complicada. No solo tenemos que ver si la prenda en sí nos gusta o no, también tenemos que comprobar si el diseño nos favorece, si la talla es la adecuada, si se ajusta correctamente a nuestro cuerpo o si el color entra dentro de nuestra colorimetría.

Si para nosotras esto ya es importante, para las famosas lo es aún más, ya que no solo se exponen a sentirse más o menos bien con lo que llevan, también tienen que lidiar con el ojo crítico de la prensa o de sus seguidores. Aunque tener estilistas siempre es una gran ayuda, a veces no escogen los mejores looks, haciendo que terminen cayendo en la sección de peores vestidas de la noche.

Muchas veces es por un diseño que no termina de convencer, pero otras es por una razón completamente distinta y es que, en ocasiones, el traje las termina llevando a ellas. Es decir, su ropa resalta tanto que hace que ellas pasen a un segundo plano.

El último ejemplo viene de parte de Paula Echevarría, que ha dado este patinazo en una entrega de premios, pero hay muchos más que nos ayudan a ilustrar este problema y a que no caigamos más en él.

Cuando el traje brilla más que tú

Paula Echevarría en los premios de una conocida revista GTRES

Una de las últimas apariciones de Paula Echevarría ilustra a la perfección este problema. La actriz apareció en una entrega de premios con un conjunto de lentejuelas compuesto por una falda maxi con apertura en la pierna y un cuerpo con hombreras terminadas en pico. Este diseño tan estructurado, sin escote y que cubre tantos centímetros de su piel resalta mucho más que ella y no nos deja verla.

Vicky Martin Berrocal como embajadora de Incara GTRES

Algo similar ocurrió con Vicky Martín Berrocal en una presentación de producto. La diseñadora apostó por un 'total look' fucsia que se la acabó comiendo. El pantalón extremadamente largo junto a la americana con hombreras y el lazo gigante de la blusa eran demasiado.

Violeta Mangriñan en 'La Gala de Supervivientes' del 2020 GTRES

Las medidas del diseño también son importantes y si no que se lo digan a Violeta Mangriñán. La exconcursante de Supervivientes acudió a una de las galas del programa con un vestido de tul rosa muy bonito y romántico, sin embargo, la parte de arriba de la prenda era demasiado ancha para su cuerpo, haciendo que el vestido destacase mucho más que ella y a Violeta la viéramos mucho más pequeña de lo que es.

Noah Cyrus en la alfombra roja de los Grammy 2021. GTRES

En el panorama internacional también encontramos muchísimos ejemplos de que (casi) siempre menos es más. Uno de los looks más controvertidos de los últimos años lo llevó Noah Cyrus en la alfombra roja de los Grammy 2021. La hermana pequeña de Miley Cyrus apareció con un vestido de Schiaparelli que provocó un aluvión de memes en redes sociales porque parecía que llevaba un edredón nórdico que la engullía y no dejaba apreciar el resto de su vestuario.

Linda Cardellini en los Oscar del 2019 GTRES

Otro look desafortunado (y también de Schiaparelli) fue el que llevó Linda Cardellini a los Premios Oscar 2019. La actriz apareció con un vestido de color fucsia asimétrico lleno de volantes y con mucho volumen en la parte de arriba, consiguiendo que Cardellini desapareciera entre tanta tela.

