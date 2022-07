El truco definitivo para encontrar el color que más nos favorece: la colorimetría contada por una experta y cómo la usan las famosas 

Cuando nos levantamos por la mañana y abrimos nuestro armario, encontramos un amplio rango de posibilidades. Normalmente, elegimos el 'look' del día según nuestros gustos, la temperatura, la ocasión para la que nos vestimos o la comodidad. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar si la ropa que has elegido favorece a tus rasgos físicos; tu color de pelo, de ojos y tonalidad de piel?

Lo cierto es que existe una ciencia que estudia los colores y nos puede ayudar a elegir la prenda más favorecedora. Se trata de la colorimetría, el estudio de los colores relacionados con nuestro físico, especialmente con las partes de nuestra cara. Estas teorías se basan sobre todo en las armonías de color y se utilizan para encontrar el conjunto de colores que más favorece a cada persona, ya sea para ponernos las prendas que mejor nos sienten, maquillarnos o elegir joyería.

Para comprender mejor la colorimetría, hemos hablado con Piluka Echegaray, experta en imagen personal, estilista y consultora de moda.

Aunque conocer las teorías de la colorimetría puede ser muy útil, la estilista nos advierte. "Por supuesto no harán cambiar nuestro físico, pero sí pueden ejercer un importante beneficio utilizadas de forma adecuada. Además de influir en la iluminación o no de nuestras facciones, eliminando líneas de expresión, o dando mayor visibilidad a las mismas".

¿Qué aspectos influyen en mi armonía de color?

A cada tipo de cabello, color de ojos, y tono de piel, y más concretamente, a la combinación de estos tres elementos, le favorecerá más unos colores u otros. Esto nos ayudará a determinar si nos veremos más favorecidas con tonos fríos o tonos cálidos.

Para conocer cuál es tu gama de colores, Piluka nos recomienda estudiar estas variables: la del color de piel, color de ojos y color de cabello. Con esta combinación sabrás si perteneces a una armonía fría o cálida y en base a ello, sabrás que a la armonía fría le favorecen los colores fríos y a la cálida los cálidos. Fríos son los que vienen del azul y cálidos los que vienen del rojo y amarillo.

Círculo cromático dividido en tonos cálidos y fríos Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, no debemos volvernos locos con estas normas. "Soy de la opinión de que todos podemos utilizar todos los colores, sólo hay que tener en cuenta el porcentaje de cada color base en la composición. Es decir, si a tu armonía le favorece el color rojo no será el azul la mejor elección. Eso no quiere decir que no puedas utilizar azules, sólo que debes utilizar azules que en su composición tengan un alto porcentaje de rojo".

La teoría de las estaciones



Algunos estilistas van más allá complicando más la teoría de cálidos y fríos, y crean una división más dentro de estas dos, entrando en la teoría de las cuatro estaciones. Esta teoría considera que cada estación (primavera, verano, otoño e invierno) posee su propia paleta de colores, y que los rasgos de cada uno será afines a una de estas paletas, a una estación en concreto.

Esta técnica ha ganado popularidad en los últimos meses, sobre todo gracias a algunos 'trends' en TikTok, en los que los usuarios utilizaban filtros para comprobar cuál era la gama de colores más favorecedora para su rostro.

Aunque puede ser divertido comprobar con qué estación del año podemos asociarnos, la experta en imagen personal Piluka Echegaray no ve la utilidad de este tipo de teorías. "Yo no soy partidaria de tanta división, en la práctica, genera la creencia que sólo puedes utilizar unos pocos colores, y eso no es verdad. Además en cada época del año, dependiendo de lo bronceada o no que estés, todo cambia".

¿Cómo puedo identificar mi gama de colores desde casa?

De acuerdo, nos quedamos con la teoría de los colores fríos y los cálidos. Pero, ¿podemos saber a cuál de estas dos armonías pertenecemos, sin necesidad de contratar a un 'personal shopper'? Puede ser complicado, pero desde luego sí se puede.

El primer paso es fijarnos en el tono de nuestra piel. La manera más sencilla es colocarte, sin maquillaje, con luz natural frente a un espejo para comprobar qué te da más luminosidad a la cara. Pruébate una camiseta rosa y una naranja. Si la rosa de queda mejor, es que eres fría, si es la naranja, eres cálida. El color que mejor nos siente nos ayudará a disimular las imperfecciones del rostro, las marcas o zonas oscuras, las ojeras…, en general, dará brillo y luminosidad a nuestro rostro. También podemos usar otros colores, como el azul y el rojo.

Hay que tener en cuenta que la piel de tonos cálidos suele tener un tinte amarillento, melocotón y dorado, mientras que la piel de tonos fríos tira hacia el rosa, el rojo o el azul. Otro truco es mirar con detenimiento las venas de nuestra muñeca. Si las ves azuladas o moradas es probable que tu tono sea frío, pero será cálido si se ven más verdes.

El color de nuestros ojos también puede ayudarnos en el veredicto. Si son marrones, ámbar o avellana suelen combinar con tonos cálidos, mientras que las personas de tonos fríos suelen tener ojos azules, grises o verdes. En cuanto al color del cabello, Piluka nos recomienda fijarnos en el color del que lo llevamos teñido, no como es tu color natural. La combinación de estos tres factores dará como resultado nuestra gama más favorecedora.

Los tonos de las famosas

Las 'celebrities' que conocen este truco llevan años usándolo a su favor, combinando sus prendas siguiendo las indicaciones de la colorimetría. Para comprender cuál es tu armonía y cómo usar esta información a tu favor, te dejamos algunos ejemplos.

Para que nos hagamos una idea, las famosas que tienen un tono de piel cálida son por ejemplo Penélope Cruz, Beyoncé o Rihanna. También otras como Halle Berry, Jessica Alba o Britney Spears.

Rihanna, Penélope Cruz y Beyoncé utilizando tonos cálidos GTRES / Montaje: 20minutos

Por el contrario, Nicole Kidman, Katy Perry o Taylor Swift son algunas de las 'celebrities' que se ven más favorecidas por tonos fríos, por su color de piel, ojos y cabello.