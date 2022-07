El estilo "salvaje" de María Lo, la ganadora de MasterChef 10

María Lo nació hace 32 años en Chiclana de la Frontera (Cádiz), aunque vive en Barcelona desde hace más de seis años y también ha vidido en Galicia, donde estudió Dirección Hotelera.

De padre chino y su madre gaditana, ha reconocido que sabe bien poco de la cocina china.

Su forma de vestir

Lo que nos ocupa ahora es el estilo a la hora de vestir de la ganadora de MasterChef 10 que se ha metido a media España en el bolsillo. ¿Qué tipo de ropa le gusta? ¿cómo le gusta ir? ¿qué marcas usa?

Casual, cómodo y sencillo, estos tres adjetivos sirven para describir el estilo de María Lo que ella misma ha definido en Instagram como ‘salvaje’.

Camisetas, tops de algodón, camisas amplias, vaqueros y deportivas son las prendas que componen su armario en el día a día. No le gusta tener que preocuparse por su algo le queda bien o no, prefiere disfrutar y vestir de la manera más natural posible.

Ella misma se sorprende de que en instagran sus más de 220.000 seguidores le pregunten qué tipo de prendas o marcas le gustan ya que afirma no preocuparse demasiado por lo que lleva y se considera bastante ‘salvaje’.

Maria Lo, natural y sincera respondió a sus seguidores de la siguiente manera: “Últimamente me preguntáis bastante por la ropa o los accesorios que me pongo. Me considero una persona que tiene un estilo bastante sencillo, me encanta ir comodísima tanto con el calzado como con la ropa que llevo, además, es que me agobia muchísimo estar pendiente de la ropa si está bien puesta o no . Soy bastante salvaje, o eso dicen todas las personas que me conocen, y además que vengo de mi señora madre que siempre que me cuenta cosas de su infancia, ella siempre estaba en un árbol subida vestida de apache".

Fiel a su conciencia reconoce que lleva un modo de vida natural y sostenible en todas las parcelas. Al menos así lo ha reconocido en Instragram: "En lo que respecta a la moda, al igual que en la cocina, estoy en proceso de guiarme más hacia un tipo de moda sostenible, ropa artesanal con tejidos los más naturales posibles, y digo en proceso, porque creo que nos pasa a la inmensa mayoría, que queremos, pero a veces cuesta. Cueste más o menos, lo que cuenta es la intención de que cada vez seamos más conscientes de lo que hacemos, y para mi eso es algo que estos últimos años se ha convertido en una forma de vida".

María Lo, anima a sus seguidores a tener conciencia sostenible y a ir introduciendo poco a poco hábitos que hagan de este planeta un mundo mejor: "Creo que como con todo en la vida, deberíamos tender hacia una mayor conciencia de lo que consumimos. No digo cambiar de forma radical los hábitos que tenemos, pero sí de tener más conciencia y poco a poco aportar nuestro granito de arena hacia lo sostenible", escribía en Instagram.

Está muy concienciada con llevar una vida sostenible en todos los aspectos de su vida y eso incluye la ropa que viste. Y no ha dudado en afirmar a través de su cuenta de Instagram que “Las marcas que llevo puestas en las fotos de este post (dos más arriba) son muy buenos ejemplos del tipo de marcas que me gusta apoyar. Se basan en la artesanía, la sostenibilidad y la calidad. Tres cualidades que valoro en casi todos los ámbitos de mi vida (incluida la cocina) y que aspiro a poder cumplir cada día más en mi consumo diario”, concluía.