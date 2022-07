A Brad Pitt le quedan bien las faldas, pero no es al único

¿Quién dice que las faldas son solo para las mujeres? Desde hace unos cuantos años, esta construcción social ha ido rompiéndose poco a poco y cada vez vemos a más hombres cuestionándola. Brad Pitt es uno de ellos.

El actor acudió a la presentación, en Berlín, de su nueva película Bullet Train. Para la ocasión, eligió un look que está en boca de todos. Pitt eligió una falda marrón, que combinó con una chaqueta del mismo color, una camisa rosa y unas botas negras de Stylmartin.

El actor posó en la alfombra roja con una sonrisa y mucha seguridad, dejando claro que, para él, los roles de género son cosa de otra época.

Brad Pitt en la premier de 'Bullet Train' en Berlin GTRES

Lo cierto es que Brad Pitt no es el primer hombre, ni será el último, en llevar este tipo de prendas. Egipcios, griegos y romanos tenían en común el uso de la falda en la vestimenta masculina, teniendo incluso asociada una connotación de juventud y virilidad. Incluso en la antigua Edad Media la falda formaba parte de las vestimentas de los hombres, normalmente acompañadas de una camisa.

A día de hoy, tan solo los escoceses mantienen la falda como prenda propiamente masculina, una tradición que se remonta al siglo XVIII. Sin embargo, cada día son más los hombres, famosos o anónimos, que dan un paso al frente y deciden incluir las faldas en sus looks del día a día. Y es que esta prenda es versátil, fácil de llevar, no da calor y, además, nunca pasa de moda.

Las reacciones encontradas, los juicios y comentarios hirientes siguen surgiendo cada vez que un hombre decide usar esta prenda, lo que evidencia la asignatura pendiente de normalizar algo tan cotidiano como vestirse con lo que a uno más le apetezca.

Brad Pitt ya ha decidido ignorar las normas sociales impuestas y lucir faldas con normalidad (y mucho estilo), uniéndose a muchos otros que ya habían dado este paso.

Harry Styles

En diciembre de 2020, Harry Styles apareció en la portada de la revista Vogue, con un voluminoso vestido azul bebé combinado con una chaqueta de esmoquin negra (ambos diseñados por Gucci).

No es la única vez que el cantante ha estado en el foco de atención mediática por cuestionar los roles de género ni la primera vez que aparecía luciendo una falda o vestido, aunque sí la primera ocasión en la que una portada de Vogue era protagonizada por un hombre con falda.

El estilo de Styles no pasa desapercibido y provoca tanto amor como críticas. En la propia publicación, contaba su opinión sobre la moda y las fronteras entre géneros. “Me gusta jugar con la ropa. Nunca pensé demasiado en lo que significa, simplemente se convierte en esta parte extendida de la creación de algo”

Yotuel Romero

El cantanto Yotuel en una foto durante el rodaje de un videoclip Facebook

El cantante cubano Yotuel Romero también ha introducido esta prenda en su armario. En una publicación en su cuenta de Facebook, aparecía con una falda negra con tirantes, promocionando el videoclip de Rebelde, su primer tema en solitario. "¡Vestido con falda y sin prejuicios! ¡No sigas la manada! No tengas miedo a ser diferente", escribió Yotuel junto a la foto.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Más 1700 personas pusieron su comentario apoyando al cantante y elogiándole por lo bien que le queda este tipo de prenda.

Bad Bunny

Bad Bunny para Jacquemus Instagram / @jacquemus

El artista mundial del momento, Bad Bunny, ha lucido ya en numerosas ocasiones looks con falda o vestido, incluso con tacones. En este 2022, el cantante puertorriqueño se convirtió en imagen de Jacquemus, posando para el Instagram de la firma con una falda rosa y unos tacones azul bebé. Ya sus fans lo habían visto en otras ocasiones con prendas tradicionalmente femeninas, como en el vídeo de su canción Yo perreo sola.

Bad Bunny siempre ha mostrado un gran interés por la moda, siendo un ávido defensor de la ropa sin género y la libertad para experimentar. Cada vez que el cantante se pone una falda, arden las redes, llenas de elogios y de algunas críticas que el reguetonero ignora para seguir desarrollando su estilo tan característico.

Freddie Mercury

Freddie Mercury, durante un concierto. WIKIPEDIA

Además de escribir e interpretar algunas de las canciones de rock más queridas de la historia, Freddie Mercury también fue responsable de algunos de los mejores looks de la época. Uno de los más icónicos es, sin duda, el del videoclip de I Want To Break Free, donde aparecía vestido con falda de cuero, top rosa, pendientes de aro y peluca.

El estilo trasgresor de Mercury dio mucho que hablar en su época y, años después, sigue influyendo en la moda, el arte y la música de nuestro tiempo.

Kurt Cobain

Kurt Cobain en 1993 Facebook

También el cantante de Nirvana fue un adelantado a su época, luciendo faldas en videos, 'shows' y también por la calle. Quizá es por eso que muchos le identifican con este estilismo. De hecho, el cantante norteamericano Post Malone quiso rendirle homenaje llevando un vestido de flores sobre una camiseta blanca en su concierto tributo a Nirvana.

Cobain fue conocido por su enfoque feminista, subversivo y revolucionario, usando vestidos y faldas para demostrar que la masculinidad tenía muchas formas, y una prenda de ropa no te hace más o menos hombre.

Billy Porter

Billy Porter haciendo historia con un vestido de Siriano en los Oscar, 2019. GTRES

Sin duda uno de los looks 'con falda' más comentados e impactantes fue el que lució Billy Porter en la gala de los Oscar de 2019. Un dos piezas de Siriano que quedará para los anales de la cinematográfica gala.