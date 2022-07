Tener pelo en las axilas y otras 'noticias' de interés

En 1999 vimos a Julia Roberts enseñar vello en la axila y se lio parda, claro que de eso hace 23 años. No había redes sociales, internet apenas arrancaba y cada vez que en revistas y periódicos se retomaba el tema bajábamos a documentación (este departamento siempre ha estado abajo y siempre he pensado que tenían muy poca luz, pero ese es otro tema) a por la foto de marras que estaba en papel o en diapositiva. Era noticia. Ocurrió durante el estreno en Londres de la película Notting Hill.

La actriz Julia Roberts en la premier en Londres de 'Notting Hill' (1999). ARCHIVO

Luego vinieron Madonna, Emily Ratajkowski y otras muchas famosas más a levantar sus brazos y enseñar que, oh Dios, las mujeres también tenemos pelo en la axila. Grandes firmas como Calvin Klein, Adidas, Converse… también han fotografiado modelos que mostraban el vello axilar. Ahora, el tema vuelve a estar de actualidad porque Zara ha hecho lo propio. 23 años después sigue siendo noticia (¿fuerte eh?).

Muchos aplausos, muchos ‘metoo’ a favor de la naturalidad, de la diversidad, de la libertad de poder elegir si nos depilamos o no… pero luego nos escandalizamos hace unos días por ver a Georgina en bikini, relajada, con un precioso cuerpo de lo que es: una mujer. Ni más ni menos.

Ha llegado el momento de estar a ‘setas y a Rolex*’, de normalizar algo tan natural como tener pelos en los sobacos (puede que suene ridículo recalcar esto, pero es que es necesario visibilizarlo para normalizarlo, y solo así puede que dentro de unos años no sea noticia) pero también de que Georgina tenga barriga o estrías o celulitis, después de dar a luz o cuando le de la gana.

Es una pena que una modelo tenga que levantar los brazos de forma innecesaria para mostrar que no se ha gastado un céntimo en depilación, pero tiene que ser así para que a fuerza de verlo no sea necesario escribir artículos de opinión como el que acabas de leer.

* 'Estar a setas y a Rolex': Me veo en la obligación de explicar esta expresión que creía más extendida. Tras consultarlo con amigos y conocidos de fuera de mi ciudad (Almería), he descubierto que no es así. Lo siento pero viene un chiste malo.

Dos amigos han salido al campo a coger setas y uno le dice al otro:

-Ostras Pepe, ¡un Rolex!

A lo que Pepe le contesta:

-A ver ¿a qué estamos a setas o a Rolex?

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.