La hermana de Georgina Rodríguez sale en su defensa por las críticas a su figura: "Está recién parida"

No cabe duda alguna de que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están atravesando desde el pasado mes de abril uno de los momentos más duros de sus vidas. Aquel mes nacía Bella Esmeralda, quizá la gran razón de su felicidad por ser quien más les ha forzado a sonreír, pero su hermano mellizo fallecía durante el parto. Por tanto, en el caso de la influencer ha primado antes mejorar su salud mental que volver a ponerse en forma de forma acelerada.

Algo que parece que muchos usuarios de las redes no conciben y, a pesar de que multitud de rostros conocidos se han volcado con ella y con el futbolista del Manchester United intentando dar ejemplo de que estos meses son para el duelo, hay quien prefiere criticar el cuerpo de Georgina por no haber recuperado para el verano su silueta de antes del embarazo.

Aprovechando precisamente una publicación en Instagram de la revista ¡Hola! donde aparecen la modelo de 28 años y el astro portugués en sus vacaciones a bordo de un espectacular yate en las Islas Baleares, Ivana Rodríguez, su hermana, ha querido romper una lanza a favor del cuerpo de su hermana y a insistir en lo injusto que es pedirle que se ponga en forma pronto cuando primero ha de superar la muerte prematura del mellizo.

Ivana, para empezar, quiere darle las gracias "a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento". "No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así", añade, así como Georgina "fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa".

De ahí que inmediatamente saque las exclamaciones: "¡Denle tiempo, que está recién parida! ¡Qué mala es la envidia! ¡Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop!", continúa, explicando a continuación que la gran diferencia con aquel entonces era algo tan sencillo como "que no estaba recién parida tras un embarazo doble".

"Un poquito de corazón y menos usar el cuerpo de una mujer de cebo y comerciar con él sin su consentimiento tras una situación tan difícil vivida", añade la hermana de Georgina, que aprovecha para lanzar una puya a los medios que utilizan ciertas imágenes para "sacar titulares como 'al natural, sin filtros o sin Photoshop'".

"Nunca fue así. Es solo sumar 2+2. Ya me gustaría ver a todos los que hablan mentiras pasando por este trance y con este cuerpazo pero escuchando de todo como lo que le toca escuchar a la pobre. ¡Qué poca vergüenza hay que tener! Lo dicho: gracias a la buena gente por su apoyo y cariño siempre", finaliza.