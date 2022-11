¿Cuánto se ahorra comprando en el Zara de segunda mano? Así son los precios en la nueva plataforma de Inditex

El mercado de segunda mano ha subido exponencialmente en los últimos años, sobre todo en el mundo de la moda, que ha llegado a tener un significativo el ascenso de hasta el 68 %. Plataformas como Wallapop o Vinted han sido los principales causantes de este aumento, conectando a compradoras y vendedoras de todo el mundo.

Zara también ha querido tener un papel destacado en este asunto y el pasado octubre anunció que iba a poner en marcha su propia plataforma de compra-venta con prendas de su marca. Por fin, a principios de este mes ha lanzado la prueba piloto en Reino Unido con 'Zara Pre Owned'.

En el comunicado que lanzaba esta nueva idea explicaban que "esta nueva plataforma es una acción más que se enmarca en el enfoque de sostenibilidad de Inditex y su apuesta por avanzar hacia un modelo de economía circular, que abarca todas las fases de su actividad, desde el diseño del producto hasta la gestión de las tiendas, así como fabricación, logística y oficinas de la empresa".

Aunque todavía no ha llegado a España, nos hemos sumergido en la web inglesa para ver lo que se cuece en la sección de segunda mano, comparando precios de varios artículos 'top' de la firma que nos hemos encontrado.

Esto es lo que te puedes encontrar de segunda mano en Zara

Vestido de estampado 'newspaper' de Zara de segunda mano Cortesía

Una de las primeras prendas que nos encontramos en la plataforma es el vestido de estampado de periódico que acaparó titulares a principios de año. Se trata de un vestido mini de manga larga, escote asimétrico y drapeado que mantenía la esencia del que llevó Carrie en Sexo en Nueva York. Originalmente lo podíamos comprar por 25,99 euros, pero en la web de segunda mano de Zara lo encontramos como nuevo a 12 libras, 13,72 euros. Esto supone una diferencia de más de un 50 %.

Cazadora de doble faz con efecto piel de Zara segunda mano Cortesía

Uno de los grandes éxitos de los últimos años de Zara es la cazadora de doble faz de efecto piel, estando presente año tras año en todas sus colecciones de otoño-invierno. El interior de la chaqueta tiene un acabado de efecto pelo que sobresale en el cuello y mangas, que, junto con la cremallera a un lado, son los elementos distintivos (y muy copiados) de ella y la podemos comprar a un precio de 89,99 euros. Cuesta creer que alguien haya querido deshacerse de ella, pero la hemos encontrado en la plataforma de segunda mano en un estado bueno por 30 libras, unos 34,31 €. Esto supone un descuento de un 38 %.

Falda midi de lentejuelas de Zara segunda mano Cortesía

Que sea de segunda mano no significa que no podamos encontrar prendas muy actuales y en plena tendencia, como esta falda midi de lentejuelas. Es de tipo lápiz en color plateado, todo un 'must have' para esta temporada y la podemos encontrar a un precio de 29,95 €. La hemos visto de segunda mano en la plataforma de Zara, con un coste de 24,99 libras, que al cambio son 28,59 euros. En este caso puede ser que, al ser un país diferente, el precio de esta falda hubiera sido mayor, por lo que la diferencia es de apenas 1 €.

