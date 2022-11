Los tres vestidos camiseros de Zara que se van a agotar

Tenemos muchas pruebas y ninguna duda. El vestido camisero es, con diferencia, el más atemporal, versátil y cómodo de los escaparates. Cuenta con el ancho justo para ir cómodas y sueltas de cintura para abajo, pero también cuenta con una parte superior más ceñida que le aporta ese toque de elegancia a cualquier look.

Son muchas las razones por las que este tipo de vestidos se convierte en un imprescindible en el armario de cualquier mujer. Y si bien es cierto que lo llevamos viendo en las colecciones de las principales firmas de moda (tanto 'low cost' como de lujo) desde hace varias temporadas, parece que este otoño-invierno 2022-2023 vuelven con la misma fuerza de siempre. Y eso solo significa una cosa: debemos hacernos con uno YA porque lo llevaremos este año y los próximos que vengan por delante.

Por supuesto, las tendencias también llegan a estos diseños. Los tejidos satinados, los colores más alegres o los detalles decorativos confeccionan los vestidos satinados de esta temporada. Además, esta prenda tampoco falta en el guardarropa de las 'it girls' y 'celebrities' de todo el mundo. Y, por suerte, y como no podía ser de otra manera, los encontramos en Zara en tres versiones diferentes que nos servirán para cualquier ocasión. Aquí te dejamos los que probablemente se van a agotar antes de lo esperado.

1. Vestido camisero de efecto piel

Cuero, piel, polipiel... Puedes llamarlo (o utilizar) el que quieras, pero este tejido es tendencia este otoño-invierno y, por supuesto, también llega a los vestidos camiseros.

En el equipo creativo de Zara no se les escapa ni una y, por ello, no han tardado en confeccionar una pieza de efecto piel que es tan bonita y favorecedora que incluso podría estar sacado de una colección de alta costura. Se trata de un vestido corto de color marrón con cuello solapa y escote pico, que simula la camisa (de ahí su nombre) y manga larga. Cuenta con un bajo acabado en volante, que favorece a todo tipo de siluetas y aporta movimiento a cualquier look, y además incluye cierre frontal de botonadura en dorado, así como cinturón del mismo tejido para afinar la cintura.

Este vestido, que tiene un precio de 39,95 € (Ref. 3046/374) es ideal para llevarlo con botas altas, como proponen desde el 'lookbook' de la firma de Inditex, como con sandalias de tacón para un estilismo más sofisticado o incluso botas 'military' para el día a día.

Vestido camisero de efecto piel, de Zara Zara

2. Vestido camisero rosa satinado

Se trata del típico vestido que ves y te lo quieres comprar. En la tienda online de Zara ya se encuentra agotado en muchas tallas, y no nos extraña... Así que si lo quieres, tendrás que darte mucha prisa. Es un diseño tipo camisero corto de color rosa flúor con cuello solapa y escote en pico cruzado. Incluye manga larga acabada en puño y un detalle de frunces en la parte delantera, a la altura de la cintura y la cadera, que es de lo más favorecedor. Tiene un precio de 29,95 € (Ref. 9492/650) y está disponible en otros colores como el blanco, el negro, el blanco roto o el kaki oscuro...

Es perfecto para un look de fiesta, ya que el tejido satinado aporta elegancia, pero también podemos lucirlo con botas planas o botines si queremos 'rebajar' el estilismo.

Vestido camisero rosa flúor, de Zara Zara

3. Vestido camisero largo de lunares

Si buscas una versión larga del vestido camisero, este que encontramos en Zara es perfecto para ti por varias razones: en primer lugar, es negro y combina con todo; en segundo lugar, cuenta con un sutil estampado de lunares que jamás pasa de moda; y en tercer lugar, incluye un cinturón a juego que no solo le aporta un toque 'trendy' sino que potencia la silueta del reloj de arena, por lo que es muy favorecedor. Tiene además aberturas en el bajo y cierre delantero de botonadura dorada. Su precio es de 39,95 € (Ref. 2492/158).

Vestido camisero negro, de Zara Zara

