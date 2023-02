De diseños fálicos a estampados de animales: las tendencias que nos deja la Fashion Week de Londres

Tras la Semana de la Alta Costura de París, la Semana de la Moda de Nueva York y la madrileña Mercedes-Benz Fashion Week, le ha llegado el turno a Londres. La capital británica ha celebrado su gran semana de la moda, con desfiles desde el 16 hasta el 21 de febrero.

Esta edición regresa después de una última semana de la moda atípica. Tras la muerte de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022, muchas firmas rebajaron sus colecciones de Primavera-Verano 2023 para honrar el luto de la monarca. Ahora, la Fashion Week londinense ha vuelto con toda su fuerza y ha dejado momentos que han creado mucha expectación entre los amantes de la moda.

El homenaje a la fallecida diseñadora Vivienne Westwood, reina del estilo punk y glamuroso; el debut de diseñadores como Daniel Lee o las réplicas de tendencias vistas en otras Semanas de la Moda son alguno de los momentos que recordaremos de esta London Fashion Week.

Homenaje a Vivienne Westwood

Durante el primer día de esta Semana de la Moda, amigos, familiares y admiradores se reunieron en la Catedral de Southwark para honrar y celebrar la vida de la icónica diseñadora Vivienne Westwood, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 81 años.

La diseñadora fue pionera en hacer de la moda algo atrevido, divertido y alejado de lo políticamente 'correcto'. Por ello, y a pesar de que el negro fue el color protagonista, los invitados también apostaron por prendas de colores, por formas geométricas, estampados llamativos o bolsos de corazón con los que celebran todo lo que la reina del 'punk-glam' ha dejado.

Incluso para el último adiós de la modista, su estilo y carácter único fueron los protagonistas. Alejados de cualquier frivolidad, el 'dress code' que recibieron los invitados para el funeral era 'if in doubt, dress up' ('ante la duda, arréglate'), y así lo han cumplido. Entre las celebridades que asistieron se encontraron Kate Moss, Elle Fanning, Victoria Beckham, Bianca Jagger, Alexa Chung y Helena Bonham Carter.

Victoria Beckham en el funeral de Vivienne Westwood Karwai Tang / Getty

El desfile inclusivo de Sinéad O’Dwyer

La diseñadora Sinéad O’Dwyer presentó su colección de primavera-verano 2023 y aprovechó su paso por el evento para celebrar la diversidad de cuerpos y defender un claro mensaje de inclusión. En su desfile, presentó sus prendas que se adaptan a distintos tipos de cuerpos y dejan de lado el estándar hegemónico, piezas esculturales que desafían las normas convencionales.

La colección de la diseñadora irlandesa presentaba minifaldas y maxifaldas plisadas, corbatas halter y corsés, pijamas de satén conjuntados con chaquetas de lana cuadradas y camisas de popelín y prendas estilo red de colores llamativos. El desfile de O'Dwyer también se inspiró en el armario de su difunta abuela, con gabardinas tradicionales como las que ella llevaba.

Diseños fálicos de JW Anderson

JW Anderson, director creativo de Loewe, ha presentado durante esta Fashion Week una novedosa colaboración con el bailarín y coreógrafo Michael Clark, una meditación visual sobre el significado del fandom con diseños que han llamado mucho la atención.

En la invitación de Anderson al evento había un dibujo de un gran falo negro elaborado por Clark. Esa misma imagen aparecía en las cajas gigantes que recibían a los invitados en el Roundhouse y también en algunos de los diseños de la colección. También se vieron referencias a marcas como Tesco o Coca Cola, camisetas plastificadas, vestidos que simulaban bolsas y formas geométricas imposibles.

Desfile de JW Anderson IMAXTREE

El mundo animal viaja de NY a Londres

Todo parece indicar que las 'animaladas' de Schiaparelli y de Collina Strada en su colección Primavera-Verano en Nueva York fue el comienzo de una tendencia que ha llegado para quedarse. La temática animal también ha aparecido en Londres, en la pasarela de Christopher Kane.

Con su nueva colección, el diseñador quería elevar lo trivial hacia lo sofisticado y, para ello, buscó representar partes humildes de la flora y la fauna que tradicionalmente no se consideran "buenas". Los estampados generados por IA de enjambres de ratas, pollos y cerdos adornaban los vestidos sobre la pasarela.

Desfile de Christopher Kane Filippo Fior (Imaxtree)

Las mujeres "deshonradas" de Erdem

Cuandos e mudó a su nueva casa, Erdem Moralioglu hizo un gran descubrimiento: su nuevo hogar formó parte de una gran institución llamada A Home of Hope for the Restoration of Fallen Women (Hogar de la esperanza para la restauración de mujeres deshonradas). En la década de 1860, la casa acogía a mujeres "deshonradas", unas 3216 en total entraron por sus puertas. Al descubrir su historia, la diseñadora se sumergió en una investigación que resultó en esta colección.

Gabardinas de Erdem en jacquard de lana con bordados de azabache, ajustadas chaquetas de colegiala combinadas con una falda con polisón de tafetán metalizado y vestidos con cortes y tejidos con aires victorianos. Su propuesta también sirvió de homenaje a una leyenda del mundo de la moda: Vivienne Westwood.

Desfile de Erdem Jason Lloyd Evans/Courtesy of Erdem

El debut de Daniel Lee con Burberry

La expectación era altísima para el primer desfile del diseñador británico Daniel Lee para Burberry. El espíritu rebelde y la estética británica se unieron en una colección donde los colores amarillos, morados y azules fueron los protagonistas. Abrigos de piloto de inspiración militar, conjugados con accesorios de faux fur, diseños con el clásico tartán de Burberry en negro y morado, ponchos y una colección muy pensada para la generación Z.

Desfile de Daniel Lee para Burberry IMAXTREE

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.