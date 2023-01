Desde animales hasta transparencias: estas son las tendencias que llevaremos el próximo otoño según la Alta Costura de París

La semana de la Alta Costura de París está llegando a su fin, no sin antes habernos dejado grandes momentazos tanto dentro como fuera de las pasarelas. Entre las cabezas de animales hiperrealistas de Schiaparelli o los vestidos flotantes de Viktor & Rolf, las redes sociales no han parado de echar humo. Las invitadas tampoco se han quedado atrás y también han sido protagonistas durante estos últimos días, como Doja Cat y su look "infernal".

Aunque estas colecciones son una expresión de la destreza y creatividad de los diseñadores, es decir, que no está destinada a la venta, sí que podemos inspirarnos en ella para nuestros looks del día a día, ya que adelantan algunas de las propuestas que veremos en el 'street style'. Aunque lo hacen de una forma casi imperceptible, si nos fijamos bien podemos sacar las claves del 'prêt-à-porter' para el próximo otoño-invierno 23/24.

Christian Dior, Chanel, Elie Saab, Giambattista Valli... Todas ellas han ido dejando miguitas de pan que hemos recogido con mucho gusto para ser las primeras en enterarnos de lo que llevaremos en la siguiente temporada. Aunque algunas son tendencias que ya vimos, otras han sido toda una sorpresa.

1. Mules

Schiaparelli HC SS23 Getty Images

Schiaparelli captó la atención de toda la prensa y audiencia internacional con tres looks muy polémicos en los que incluía cabezas falsas, pero hiperrealistas, de un león, un leopardo de las nieves y un lobo. Aunque eran impresionantes, también hicieron que no nos fijáramos en los detalles más pequeños, como los zapatos.

Todas las modelos aparecieron sobre la pasarela con mules (tanto planas como de tacón) en colores neutros, sin olvidar, claro está, la puntera dorada con forma de dedos tan icónica de la firma. Estos zapatos destalonados estaban hechos en piel y terminados en punta.

2. Trajes con falda

Dior HC SS23 IMAXTREE

En esta semana de la moda, los pantalones han sido los grandes olvidados, cediendo el protagonismo a los vestidos y faldas. Estas últimas se adentrarán en el mundo ejecutivo y de oficinas y, aunque las de lápiz han sido el modelo tradicional, la próxima temporada las llevaremos rectas.

Los conjuntos más recurrentes serán los trajes y abandonaremos los tan amados diseños 'oversize' por otros más entallados a la cintura y con hombreras, tal y como marcó Christian Dior en la última colección que ha presentado.

3. Estampado de animales

Desfile de Chanel HC SS23 IMAXTREE

Del 'animal print' hemos pasado al estampado de animales, dejando a un lado el patrón de su pelaje. En el próximo otoño, dibujos de ciervos, conejos, perros o caballos (todos muy románticos) inundarán todo tipo de camisas o chaquetas. Chanel ha integrado esta tendencia en forma de bordados sofisticados o en lentejuelas cosidas en la prenda hasta formar el dibujo.

4. Corte asimétrico

Giambattista Valli HC SS23 IMAXTREE

Como era de esperar, la moda Y2K ha evolucionado hasta traernos las tendencias del 2010, con sus pantalones capri, botas Ugg, sobrecamisas de cuadros, shorts con medias negras... Todo lo que veremos este año en el 'street style'.

Entre ellas, destacan los vestidos asimétricos que eran más largos por detrás que por delante y Giambattista Valli apuesta por ellos. El diseñador ha vestido a sus modelos con faldas de este tipo y, si no cambia la cosa, lo veremos a partir de este verano.

5. Transparencias

Elie Saab HC SS23 IMAXTREE

Durante las últimas temporadas las transparencias han estado con nosotros, pero para el próximo otoño-invierno irán al extremo mostrándolo todo. Los vestidos 'efecto desnudo' están calando entre las 'celebrities' y dentro de poco llegarán a nuestra vida.

Tanto Valentino como Elie Saab se han sumado a esta tendencia, con vestidos que tapan lo mínimo o completamente transparentes, que muestran la ropa interior.

6. 'Cut-outs'

Zuadir Murad HC SS23 IMAXTREE

Los 'cut-outs' han arrasado tanto que incluso la reina Letizia se ha atrevido con ellos, por lo que no piensan abandonarnos. Durante este año, los veremos por todas partes y no desaparecerán en los meses de frío.

Zuadir Murad o Giambattista Valli los han abrazado por completo, integrándolos en prácticamente en toda su colección, tanto en la cintura (los tradicionales), como en el abdomen o la tripa.

