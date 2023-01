De Megan Fox a Rihanna: los vestidos de 'efecto desnudo' más impactantes que han marcado la historia de la moda

Las alfombras rojas han hablado: los 'naked dress' (vestidos de efecto desnudo) se convertirán en una de las grandes tendencias para este año. En la pasada semana de la moda, firmas como Jean-Paul Gaultier, Dior, Dolce & Gabbana u Oscar de la Renta apostaban por este estilo, pero no es hasta que las grandes estrellas lo llevan que realmente se convierte en tendencia.

Tras los Globos de Oro, es el turno de los Critics' Choice Awards, la gala de premios que ofrece la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos. Como buen evento hollywoodiense que se precie, la alfombra roja es uno de los acontecimientos más importantes y, en esta ocasión, nos hemos dado cuenta de un detalle muy importante.

Por supuesto, el glamour fue el pilar central de la noche (aunque con algún tropiezo en el intento), pero hubo tres actrices que nos llamaron mucho la atención: Anya Taylor-Joy, Lily James y Janelle Monae. Todas llevaban un vestido 'naked dress' repleto de transparencias que desafiaban las etiquetas de la noche y dejaban ver la ropa interior. Cada una en su estilo, las tres mostraban diferentes maneras de llevar esta tendencia, ya sea en una forma más moderna, romántica o sensual, demostrando que esta tendencia ha venido para quedarse y así será cómo la llevaremos.

Los vestidos 'efecto desnudo' de los Critics Choice Awards

Anya Taylor-Joy en los Critics Choice Awards, 2023 FilmMagic/Getty Images

La actriz de Gambito de Dama llegaba a la alfombra roja con un vestido midi de Dior, en el que el protagonista eran las transparencias. El tejido con forma de escamas de pez dejaba ver por completo la ropa interior de la argentina y una especie de camiseta en color beige.

Lily James

Lily James en los Critics Choice Awards, 2023 FilmMagic/Getty Images

Quien también apostó por esta fórmula en el mismo evento fue Lily James en un vestido de tul transparente de Oscar de la Renta. Entre los plisados de la prenda, la actriz nos dejaba ver una especie de enaguas que, junto con las líneas horizontales de la falda que recordaban a una crinolina, parece que estamos ante un estilismo a medio hacer del siglo XIX.

Janelle Monáe

Janelle Monáe en los Critics Choice Awards, 2023 FilmMagic/Getty Images

Por su parte, la actriz y cantante llevó a los Critics Choice Awards un vestido de gasa negro de Vera Wang con cortes 'cut-out' en la cadera y pliegues que no conseguían ocultar su ropa interior ni su pecho, evidenciando que las transparencias no son para vergonzosas.

Los 'naked dresses' que hicieron historia

Rihanna en los CFDA Fashion Icon Award del 2014 Gilbert Carrasquillo/Getty Images

Si estamos hablando de vestidos con efecto desnudo, es imposible no tirar de hemeroteca para sacar aquellos que han hecho historia, como el que llevó Rihanna a los CFDA Fashion Icon Award del 2014. La cantante sentó cátedra con un vestido que homenajeaba el 'naked dress' de Marilyn Monroe, aunque la de Barbados estaba cubierta de cristales Swarovski.

Cher en la Gala Met de 1974 Ron Galella Collection via Getty

Quien también llevó un vestido de efecto desnudo icónico fue Cher durante la Gala Met de 1974. La cantante apareció con un look transparente donde los brillos y las plumas eran la guida del diseño perfecto de Bob Mackie.

Kendall Jenner en loa Gala Met del 2021 Mike Coppola/Getty Images

Kendall Jenner apareció espectacular con otro vestido inspirado en Marilyn y en los años 20 de Estados Unidos para la Met Gala del 2021. En el diseño con referencial al art decó estaba cubierto enteramente por cristales, aunque estos no impedían que, tras las transparencias, fuera visible el cuerpo de la modelo.

Florence Pugh en el desfile de Alta Costura Valentino otoño-invierno 22/23 Getty Images

Un vestido que causó mucha polémica, fue el Valentino que Florence Pugh llevó al desfile de la colección de Alta Costura otoño-invierno 22/23 de la firma. Entre capas y capas de tul rosa, el pecho de la actriz quedaba al descubierto e iniciaba de nuevo el movimiento #FreeTheNipple en Instagram con un discurso feminista.

Rose McGowan en los MTV Music Awards de 1998 WireImage/Getty Images

La actriz de Embrujadas nos dejó con la boca abierta en 1998 al aparecer con este vestido de tiras que dejaba al descubierto toda su anatomía. Por aquel entonces, Rose McGowan era pareja de Marilyn Manson y, en ocasiones, sorprendía con looks llamativos, pero nunca tan arriesgados como el de los MTV Music Awards.

Bella Hadid en el festival de Cannes del 2017 David M Benett/Getty Images

Nada más aparecer en el 'photocall', todos los fotógrafos del festival de Cannes se dirigieron hacia donde estaba Bella Hadid. Con un vestido que nos recuerda al que llevó Cristina Pedroche en las campanadas 2016/2017, la modelo lució con mucho orgullo una prenda acorsetada cubierta de tul blanco con detalles de diamantes y una larga cola que sustituía a la falda.

Megan Fox en los MTV Video Music Awards del 2021 FilmMagic/Getty Images

Desde que Megan Fox regresó a las alfombras rojas, la actriz nos ha dejado lookazos a cada evento que va y en los MTV Video Music Awards apareció con el 'naked dress' que consiguió acaparar titulares de todo el mundo. Aunque la zona del escote era opaca, el resto del vestido con apliques de cristales era tan transparente que dejaba a la vista su ropa interior.

Kate Moss y Naomi Campbell en la Elite Model Agency party, 1993 Getty Images

Entre las pioneras de los 'naked dress' (y de los vestidos lenceros) está Kate Moss y el vestido satinado y transparente que llevó en la fiesta de Elite Model Agency. Este look sentó precedente y, desde entonces, no hay colección de diseñador importante que no incluya un diseño parecido.

