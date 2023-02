Si has pasado unos minutos de tu fin de semana en Instagram o TikTok y tu algoritmo sabe que eres fan de la moda, seguro que ya las has visto. Todo el mundo de la moda habla de las 'Big Red Boots', unas botas rojas de goma que parecen de dibujos animados y que se tambalean en la frontera entre lo cómico y lo artístico.

Desde que las primeras imágenes de estas botas vieron la luz en las redes, captaron la atención de todo Internet. Fabricadas con goma TPU y suela de EVA, estas enormes botas rojas tienen un aspecto redondeado, casi ridículo, y muy parecidas a las que llevaba el personaje de manga japonés Astro Boy. Por cuestiones de copyright, la marca que las ha diseñado, MSCHF, nunca menciona a este personaje, pero las redes ya han encontrado la referencia y han empezado a llamarlas "Astro Boots".

MSCHF es el colectivo detrás de estas polémicas botas, en realidad una campaña viral de publicidad. Este grupo neoyorquino trabaja en el universo del arte, la moda, las redes sociales y la publicidad, creando campañas llenas de controversia que tienen el único objetivo de hacerse virales. Como explica la tiktoker The Backstage Talks, crean "una performance entre la moda y el arte, vacilando a toda la industria". Romper las reglas del juego es el objetivo principal de esta bota, que parece sacada de una serie de dibujos animados. Pero las 'Big Red Boots' son muy reales y además salen a la venta el 16 de febrero, en la app MSCHF Sneakers, por un precio de 350 $.

Estas botas están protagonizando videos virales de todas partes del mundo. Esta prenda es unisex y cuenta con un diseño de lo más curioso que hace que sea difícil quitárselas de los pies, como se ha visto en algunos videos en redes como TikTok.

Como es natural, este calzado (si se le puede llamar así) ha dividido a las redes. Algunos lo ven una obra de arte, con un trasfondo de crítica hacia la industria de la moda, mientras que otros han asegurado que no las comprarían, ya que son costosas y no son nada prácticas para usarse de manera cotidiana. Sea como sea, estas botas han logrado llamar la atención de Internet. Y, como toda campaña de marketing que se precie, no han dejado a nadie indiferente.

