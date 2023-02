'Neon fever': la tendencia de invitada que defiende Ingrid García-Jonsson en los Goya 2023

La alfombra azul de la 37ª edición de los Goya ha sido un desfile de vestidos de invitada que no dejan a nadie indiferente, no solo por ser llamativas creaciones de moda de las principales casas de costura, si no por el mensaje que con ellos nos dejan las actrices que los lucen.

Y es que, ¿qué sería de la noche de los Goya sin mensajes de calado social que revolucionan medios y redes sociales? Una cita más en las apretadas agendas de las estrellas nacionales e internacionales que trabajan para enriquecer la industria audiovisual. Una cita que, pasaría desapercibida excepto para unos pocos fanáticos del séptimo arte. Pero esto no es para nada así, por suerte.

De Sara Sálamo y su oda a la naturalidad, apareciendo con la cara lavada, pasamos a la disruptiva apuesta de Ingrid García-Jonsson y su 'neon fever' convertido en el color de las invitadas de primavera 2023 que se han cansado de pasar desapercibidas (y de intentar encajar).

El look 'bicho raro' de las invitadas 2023 por Ingrid García-Jonsson

Sobre la alfombra azul de los Goya, Ingrid confesaba haberse sentido "un bicho raro" al intentar encajar en muchos sitios y de esto ha aprendido algo: ser ese 'bicho raro' está bien.

Rodeada de elegantes vestidos en negro, blanco y algún que otro rojo, la actriz hispano-sueca sabía que no iba a pasar desapercibida con su conjunto de dos piezas en verde neón. Uno de los colores que las pasarelas 2023 ya perfilaban como tendencia para las invitadas más atrevidas de la próxima primavera.

Ingrid García-Jonsson y su irreverente look neón Getty Images

El conjunto está firmado por Sportmax, la hermana pequeña de Max Mara cuyos diseños rompen con las líneas tradicionales de la casa y que resultan en prendas como el crop top de flecos de pvc (valorado en casi 1.500 euros) y la falda recta en raso duquesa con cola (disponible por 675 euros en la web oficial) que vistieron a García-Jonsson en una noche que hizo entrega del Goya a mejor sonido a la producción 'As Bestas'.

Lo más llamativo del look, sin duda, es el color neón de ambas prendas que parece irradiar luz propia. Este tono 'bicho raro' va a ser tu mejor aliado en los eventos de la próxima primavera si, como Ingrid, te has cansado de encajar en moldes aburridos y quieres explorar tu versión más arriesgada.

