15 variedades de cristales y paillettes y 280 horas de trabajo a mano para crear el vestido de Belén Rueda en los Goya 2023

Los Premios Goya han engalanado la ciudad de Sevilla. Antonio de la Torre y Clara Lago presentan la 37ª edición de los máximos galardones de nuestro cine, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La cosecha de este año está marcada por el relevo generacional dentro de la industria, que entre las cinco candidatas finales incluye tres películas dirigidas por mujeres.

Una de las mujeres que ha impresionado al llegar a la gala ha sido la actriz Belén Rueda. El estilismo ha corrido a cargo del maquillador Roberto Siguero, que ha dejado los pinceles a un lado para crear este maravilloso look. La actriz ha impactado en la alfombra roja (azul en este caso) con un diseño de Valenzuela. Está formado por una capa asimétrica realizada en una profusión de hojas plisadas de organza en seda marfil en tres dimensiones, que reposan sobre un escultural traje con cuerpo en punto de cachemira. Está estructurado con hombreras de gran volumen y cuello cisne bordado a mano en degradé con 15 variedades de cristales y paillettes en diferentes tonalidades que van desde el nácar al ámbar creando un impactante efecto de constelación que culmina con el cierre de la espalda a través de una espectacular hilera de botones en cristal al tono y presillas realizadas a mano en gasa de seda.

La falda, realizada con paillettes de diferentes formas geométricas y orgánicas, generan una caída espectacular sobre una base de crepê de seda en color champagne.

Un minucioso diseño elaborado en 280 horas de trabajo artesanal, con un patronaje muy depurado inspirado en formas arquitectónicas que envuelven y cincelan la silueta de Belén Rueda.