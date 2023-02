El maquillaje de Luisa Mayol con una luz perfecta en los Premios Goya 2023

El responsable del look, Roberto Siguero, nos detalla el proceso, paso a paso. "El punto de partida tiene que ser una piel muy jugosa y luminosa, por lo que primero se trabaja todo el rostro con LANCÔME Advanced Génifique, sérum antiedad concentrado activador de juventud", apunta Roberto Siguero, que nos desvela una novedad interesante: "He aplicado también una pre-base que prolonga la duración del maquillaje y nutre la piel con 24 horas de hidratación", explica Siguero.

La base de maquillaje es Lacôme Teint Idole Ultra Wear, que ofrece alta cobertura y acabado mate "y es perfecta para este tipo de eventos", apunta Roberto.

El secreto de la luz

El secreto de este look, según desvela Roberto, es que el rostro está muy estructurado: "He marcado los ángulos faciales en un tono más oscuro de la misma base y, después, he aplicado un tono más claro para crear justo encima los puntos de luz"-

Para hacer una mirada sofisticada pero natural, el proceso ha sido el siguiente: "Primero he dado estructura al ojo con un lápiz marrón-rojizo que potencia el verde de sus ojos. A continuación, he usado un lápiz negro para trazar una línea bien difuminada que rasgara el párpado superior. Para crear un sombreado con efecto de luces y sombras, he usado varios tonos piel de Lancôme. Las pestañas llevan abundante máscara sobre todo en el ángulo exterior"

Luisa Mayol en los Goya 2023 maquillada por Lancôme y con vestido de Philosophy di Lorenzo Serafini, zapatos de Le Silla, joyas Del Páramo Vintage Getty Images/iStockphoto

"Para terminar, dos detalles antes de pasar a los labios: una ceja bien dibujada y un toque de colorete rosado". Para conseguir el efecto natural en los labios, un truco experto: primero perfilar con un tono amarronado ligeramente más oscuro que el tono natural del labio y, después, rellenar con un color marrón rosado.