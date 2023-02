El cine vuelve a vestirse de gala. En lo que llevamos de año ya hemos podido disfrutar de algunas de las alfombras rojas más importantes, tanto del panorama nacional como internacional. Esta vez es el turno de los BAFTA, los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión que cuentan con invitados e invitadas de mucho nivel.

La 'red carpet' se ha desplegado derrochando 'glamour', aunque también ha habido algún que otro 'patinazo' estilístico que no ha terminado de convencer a los que más saben de moda, a pesar de vestir siempre las firmas de alta costura más demandadas...

El blanco y el negro ha sido el binomio ganador. Se lo hemos visto lucir desde a Kate Middleton, que era una de las más esperadas del evento y que ha apostado por un vestido que ya lució en 2019 y que ha modificado ligeramente (además de llevarlo con unos pendientes de Zara de 15 euros); pero también a otras actrices que han querido ser más originales, aunque ya sabemos que la originalidad puede no salir siempre bien.

Una de las microtendencias que parece estar arrasando entre las 'celebrities' este 2023 es la de no llevar pantalones (ni faldas, ni ninguna parte de abajo, básicamente). Bajo el nombre de 'no pants' surge esta idea estilística que consiste en ir en ropa interior por la calle, ya sea en braguitas, body o, incluso, calzoncillos.

Bella Hadid en Nueva York GC Images

Si bien es cierto que esta moda empezó allá por 2012 (sin terminar de triunfar), parece que una década después las famosas han querido revivirla. Así se la hemos visto lucir a 'celebs' como Bella Hadid o Hailey Bieber pero, ¿te la imaginas en una 'red carpet'? Pues bien, parece que la moda traspasa fronteras y el 'street style' llega a las alfombras rojas.

Uno de los looks más llamativos de la 76ª edición de los BAFTA ha sido el que ha estado protagonizada por esta tendencia. Básicamente, una actriz británica se ha atrevido a ir a la ceremonia de estos premios en calzoncillos, literalmente.

Se trata de Millie Brady, una intérprete de 29 años que ha trabajado para producciones como El último reino, Gambito de dama o la película El Rey Arturo: la leyenda de la espada, entre otras.

Para la cita, la joven ha apostado por llevar un diseño de Miu Miu de color negro y totalmente transparente, que dejaba ver cómo claramente la actriz ha decidido ir en calzoncillos al evento, ya que ha llevado un conjunto de top de estilo deportivo blanco con unos bóxers a juego.

A pesar de cumplir el protocolo de vestimenta porque ha lucido sobre la ropa interior un vestido largo (aunque transparente), los expertos ya nos lo avisaron: es una manera divertida de utilizar la moda, pero no apto para todos los perfiles, ni estilos, ni contextos", tal y como nos explicó Jesús Reyes, estilista y CEO de CoolHunting Madrid.

Llamativo y transparente estilismo el de la actriz londinense Getty Images

¿Son los premios BAFTA un contexto adecuado? Las redes sociales han hablado. En uno de los posts de Instagram la publicación estadounidense especializada en 'celebrities' y entretenimiento, Just Jared, han mostrado este look que comentamos y las reacciones no se han hecho esperar: "Me encanta Miu Miu pero esto no es apropiado para los BAFTA, esa es mi opinión", comenta una usuaria; o "el estilista necesita parar, definitivamente", opina otro.

La actriz ha llevado su look con unos zapatos de tacón brillantes y un recogido con flequillo al lado. Un estilismo que, definitivamente, no termina de convencer.

