De Bella Hadid a Kendall Jenner: la tendencia 'no pants' (o ir en bragas por la calle) conquista a las famosas

Como lo oyes. La nueva 'micro tendencia' que triunfa en las pasarelas y en las redes consiste en no llevar pantalones. Ni faldas. La moda avanza a velocidades vertiginosas, con tendencias que entran y salen en cuestión de semanas. Esta idea, la de llevar shorts cortísimos o incluso calzoncillos o bragas, lleva unos meses avisando de su llegada, ¿se hará un hueco en nuestros armarios?

Hay varias formas de entender esta tendencia 'no pants', pero básicamente se reduce a un look inspirado en lencería. La idea es salir a la calle sin pantalones, ya sea con un body, con calzoncillos de hombre sin nada encima o con ropa interior encima de medias transparentes.

Pero esta tendencia no es nueva en absoluto. Nos lo cuenta Jesus Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting. "La tendencia 'no pants' o 'pantless' no es una invención de las 'celebs' actuales o de las 'tiktokers'. Esta tendencia ya revolucionó el sector, por aquel entonces, de las 'bloggers' allá por 2012" cuenta el estilista.

Tenemos que agradecer (o culpar) de la vuelta de esta tendencia a las Semanas de la Moda. Diseñadores como Miu Miu, Burberry o Bottega Veneta fueron los primeros en atreverse a sacar a sus pasarelas looks sin pantalones. Fue cuestión de tiempo que las 'influencers' de moda más destacadas se subieran al carro: las Kardashian-Jenner, Hailey Bieber o Julia Fox entre ellas.

Como ocurre con tantas otras micro tendencias que revolucionan las redes, Jesús Reyes opina que la tendencia de los looks 'pantless' "tendrá un corto recorrido". Eso sí, ahora lo estrá petando y estará presente "para las más atrevidas a lo largo de este verano, sobre todo en grupos de chicas como las de la Generación Z o Millennials".

Son muchos los looks en los que podemos inspirarnos si nos apetece arriesgar. Bella Hadid llevó el look 'no pants' a la calle luciendo unos calzoncillos de hombre como si fueran pantalones cortos, combinados con una camiseta y una chaqueta de cuero oversize. La combinación con las botas UGG y calcetines blancos da el toque final. ¿Lo podríamos llevar nosotras? Jesús Reyes avisa: "es una manera divertida de utilizar la moda, pero no apto para todos los perfiles, ni estilos, ni contextos".

Bella Hadid en Nueva York GC Images

Kylie Jenner se unió al 'trend' con el look que eligió para la Fashion Week de París. La 'influencer' se puso unos calzoncillos de Loewe con una camiseta interior blanca y unas medias negras de cristal. Para completar el estilismo, la más joven de las Jenner se puso un abrigo largo de paño gris.

Kylie Jenner en la Fashion Week de París GC Images

También la actriz Julia Fox ha entrado de lleno en la tendencia 'no pants'. Y no nos extraña, porque encaja a la perfección con su estilo extravagante. Para la actriz no importa si va a una alfombra roja o a hacer la compra (como es el caso en esta imagen): toda ocasión es buena para un look atrevido. En este caso decidió llevar la tendencia de la lencería hasta su máxima expresión, con un conjunto de braga y sujetador a juego. Los accesorios eran todos en tela denim; también su bolso, (irónicamente) en forma de pantalones.

Julia Fox en Los Angeles RACHPOOT

Kendall Jenner ha llevado también el estilo 'no pants' en su versión más elegante, con un 'total look' de Benetta Vodega que incluía medias tupidas y tacones acabados en punta. El look venía directamente desde la pasarela, donde la firma lo presentó en su colección primavera-verano 2023. La modelo combinaba unas bragas 'culotte' negras con un sencillo jersey azul marino.

Kendall Jenner con un look de Bottega Veneta Cedida por Bottega Veneta

Cómo llevarlo según Hailey Bieber

Puede que ir en cueros por la calle no sea algo que, de primeras, te resulte cómodo o te llame la atención. No cabe duda de que es una de esas tendencias excéntricas, que va a ser complicado que llegue a instalarse del todo en nuestros looks del día a día.

Pero hay formas de añadir la tendencia 'no pants' a nuestros looks sin arriesgarnos en exceso. La modelo Hailey Bieber ha llevado varias veces esta tendencia, con looks discretos en los que podemos inspirarnos para adaptar este 'trend' con las prendas de nuestro armario. Un buen ejemplo es el look que la modelo llevó hace solo unos días para un paseo por Nueva York. Con una chaqueta de cuero oversize, un suéter encima de un top negro más largo, y un par de medias negras transparentes, casi ni vemos los mini shorts que lleva como parte de abajo.

Hailey Bieber en Nueva York GC Images

Si estás buscando una manera de ir sin pantalones, pero de una manera menos atrevida y 'sporty', puedes probar con una maxi sudadera larga y un par de mini shorts debajo, como Hailey Bieber llevó en un soleado día en Los Ángeles.

Hailey Bieber en Los Ángeles Bellocqimages

