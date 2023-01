¿Zapatillas Nike con tacones? El 'street style' y la tendencia que te hará replantearte tu estilo

La Semana de la Alta Costura de París nos ha dejado muchas imágenes impactantes, desde la cabeza de león en el vestido de Kylie Jenner, hasta el zapato que jamás creímos tomar en serio pero que ahora parece ser una opción real dentro de los futuros estilismos con los que ir a la última.

Fanáticas incondicionales de las zapatillas deportivas, nos hemos hecho a llevarlas en ciento y una ocasión con todo tipo de combinaciones, hasta las más de riesgo como puede ser un vestido de invitada o faldas midi de satén. Y funcionan, porque el sporty chic y la comodidad de este estilo nos ha convencido por completo, pero ¿te imaginas ir un paso más allá y convertir estas zapatillas en el zapato de tacón que no te quitarás?

Algo así se hizo viral hace un par de meses durante el Mundial de Qatar, pero por entonces todas decidimos hacer oídos sordos y más allá de comentarlo en petit comité con amigas del mundillo llevándonos las manos a la cabeza por lo estrambótico del concepto, no le dimos mayor importancia. Hasta ahora.

Las zapatillas-tacón que no sabemos si llevar o no

Las zapatillas-tacón que acabarán gustándote Getty Images

Esta es la imagen incendiaria que ha acaparado la atención en el street style. Un sencillo total black, que deja de ser sencillo cuando te fijas en el calzado de la influencer Sabina Jakubowicz. Unas zapatillas Nike con kitten heel, sí como lees.

Ya vimos a Balenciaga sacar su propia versión de zapatillas deportivas con taconazo, y no llegó a convencernos. ¿Lo aceptaremos ahora que está en el street style como una realidad? O esto solo será una moda para las chicas más lanzadas y excéntricas.

Si algo hay que admitir es la originalidad del diseño y que combinándolo con un total look negro como ha hecho la modelo polaca no queda mal del todo, ¿no? Por mi parte, no tengo claro si estas Nike con kitten heel serán un must en mi día a día pero de lo que no tengo la menor duda es que más de una it girl se sumará a la moda. Sobre todo, las chicas más futboleras.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.