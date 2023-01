El 2023 arranca con tendencias capilares para todos los gustos. Entre los cortes de pelo más demandados del año, como era de esperar, el 'bob' sigue encontrándose entre los primeros. Se trata de un peinado que jamás pasa de moda porque es favorecedor, cómodo y, por lo general, suele sentar bien a todo tipo de rostros.

La versatilidad de este corte es la principal razón de su éxito, y es que además este peinado cuenta con distintas variantes y alternativas, como en versión larga que recibe el nombre de 'lob' ('long bob'). Asimismo, las mujeres que buscan rejuvenecer su aspecto con un cambio de look prefieren lucirlo con flequillo, como así ha hecho Megan Fox, que se ha despedido de su larga melena oscura para atreverse con este nuevo peinado (para el que incluso ha cambiado el tono de su cabello).

La actriz ha compartido a través de sus Stories de Instagram una imagen en la que aparece luciendo este nuevo look protagonizado por un corte de pelo bob largo, que le llega a la altura de los hombros, así como por un flequillo recto, abierto y ligeramente más largo por los laterales. Además, a nivel coloración lleva un rubio ceniza de efecto natural muy favorecedor.

¿Por qué es un corte de pelo rejuvenecedor?

"Todos los cortes bob suelen resultar muy rejuvenecedores, nos dan un look más juvenil, nos recuerdan a las melenas de la niñez", explica Rosi Fernández, directora del salón de belleza Ananda Ferdi de Madrid. Esto ocurre porque, tal y como afirma la especialista, el pelo se verá mucho más sano y con peso, pero hay que tener en cuenta siempre las facciones para decidir el largo.

En el caso de Megan Fox, "al llevar el mentón más largo se puede jugar para disimular rostros más redondeados o afilados", detalla. "Este en concreto, es un corte que favorece a los rostros alargados, el flequillo a la altura de las cejas rejuvenece notablemente resaltando los ojos y pudiendo tapar las primeras arrugas. Se puede adaptar a todo tipo de cabellos pero resulta ideal para pelo liso y fino por la caída del corte a la altura de la clavícula", añade.

Este corte podemos variarlo, dejando los laterales con más caída, un poco más largo que la parte de la nuca como es el caso de Megan. Por su parte, el color rubio que la actriz ha escogido también le da un toque extra de frescura al look, ya que aporta suavidad y menos dureza a las facciones, tal y como nos cuenta la estilista.

Cómo conseguirlo y cómo peinarlo

Para conseguirlo, una de las principales claves de este look es que se dejan los laterales con más caída y más largos en la parte de la nuca, dejando los laterales con más caída y más largos que la parte de la nuca.

Para peinarlo, tal y como recomienda Rosi Fernández, lo mejor es hacerlo "con un cepillo redondo, metiendo la punta un poco hacia dentro, aportándole más volumen en la punta que en la raíz". Respecto al flequillo, "para que quede liso le quitamos toda la humedad secando de un lado a otro con el secador. A continuación, le damos un poco de forma hacia delante, esta vez con un cepillo redondo. Podemos aplicar algún producto de fijación para que permanezca liso más tiempo y no se encrespe".

