Encontramos las americanas más bonitas de Stradivarius, H&M y Zara en las rebajas de enero

El gasto estimado por persona en España durante las rebajas de invierno de 2024 no superará los 200 euros. El presupuesto medio será 164 euros, uno de los más bajos en las últimas campañas que requerirá el esfuerzo de elegir muy bien qué vamos a comprar en rebajas con el fin de amortizar al máximo cada céntimo.

Para que esta tarea se convierta en un disfrute y no en una tortura, hemos seleccionado para ti las prendas con descuento que no puedes dejar escapar, también las botas que están arrasando y ahora es el turno de las chaquetas de traje y americanas más bonitas que elevarán todos los estilismos del año.

Las americanas más bonitas rebajadas

Fichamos en Zara, H&M y Stradivarius las americanas más bonitas con descuento para que exprimas al máximo tu presupuesto de las rebajas de 2024 sin sacrificar tu estilo.

Las americanas más bonitas de rebajas Zara

Básica e infalible. Esta americana de corte masculino, estructurada con hombreras, cuello solapa y bolsillos delanteros en color tostado, es de Zara y combinará con todo tu armario después de conseguirla con un descuento del 48%. (Precio: 35,99 €. Ref. 3736/252).

Las americanas más bonitas de rebajas Zara

Minimalista, elegante y atemporal. Es una americana en color rosa palo, algo más larga de lo habitual, presenta un solo botón en el centro con detalles dorados y su solapa es fina creando una imagen vertical que estiliza al máximo la silueta de todas. Está rebajada con un 47% de descuento y será tu comodín para looks de invitada cuando llegue la temporada de eventos. (Precio: 25,99 €. Ref. 8168/768).

Las americanas más bonitas de rebajas Stradivarius

La más brillante y especial. Una americana corta, tupida en lentejuelas doradas y con hombreras para todas aquellas que no tuvieron suficiente brillo durante las fiestas de Navidad o para las que saben que este tipo de prendas sienta mejor cuando su precio cuelga con una etiqueta de descuento. ¿Un vestido negro sencillo, un pantalón sastre discreto o una falda de satén elegante a los que dar un giro? Esta es tu blazer crop de Stradivarius. (Precio: 32,19 €. Ref. 5921/725-I2023).

Las americanas más bonitas de rebajas H&M

Todo al rosa. Aunque el Pantone de 2024 sea el tono Peach Fuzz, sigue habiendo espacio para el rosa en tu armario y más si es en forma de americana oversize en tweed fresco, con hombreras y botones forrados. Este modelo de H&M está al 56% y es perfecta para cuando llegue la primavera y combinarla con vaqueros clásicos rectos y camisetas blancas. (Precio: 21,99 €. Ref. 1145707001).

Las americanas más bonitas de rebajas H&M

Versión abrigo. Las americanas no tienen por qué ser prendas frías, si no me crees mira esta. En tejido de fieltro, forrada y mega amplia con doble botonadura de H&M que debido a su patrón tan grande podría actuar como abrigo un día soleado de invierno sobre tu jersey de confianza. (Precio: 29,99 €. Ref. 1205427005).

Las americanas más bonitas de rebajas H&M

Para la nueva temporada. Una americana en verde esperanza y con botones forrados para un acabado elegante, acompañado por su patrón sastre oversize y hombreras marcadas, la comprarás ahora con un 40% de descuento y la estrenarás con los primeros rayos de sol de la primavera sobre los vestidos bohemios. Un contrapunto ideal al que se adelantaron las prescriptoras nórdicas en la semana de la moda de Copenhague. (Precio: 29,99 €. Ref. 1212406001).

