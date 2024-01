Así es el look pijamero más elegante de Jennifer Lopez que no podrá faltar en nuestro armario este 2024

No cabe duda de que Jennifer Lopez se atreve con todo en cuanto a tendencias. Ninguna de ellas pasa desapercibida en su armario, y gran parte de ello es gracias a su estilo icónico, sexy y atemporal. Al igual que con otras artistas españolas como Cristina Pedroche, los diseños ajustados, las transparencias y el espíritu atrevido es lo que mejor define a la superestrella, de ahí que, más allá de la música, sea considerada como una referente dentro de la industria de la moda.

Su perfil público recopila millones de seguidores en redes sociales y no sólo por sus actuaciones y 'shows' como cantante, sino también por su trabajo como modelo. La diva del Bronx ha colaborado con firmas de lencería y ropa de noche como Intimissimi, de la que ha sacado su propia colección "This Is Me...Now", y también ha sido imagen para cabeceras de moda como Elle USA, de la cual fue portada en este pasado mes de diciembre.

Con cada proyecto suyo, ya sea en moda o en lo referente a sus otras dos pasiones, la música y el mundo del cine, siempre se ha visto a la artista deslumbrar por su talento y por su manera de vestir. Su versatilidad a la hora de adaptarse a las tendencias hace que la podemos ver tanto derrochando elegancia con impactantes estilismos de alfombra roja como trasmitiendo sensualidad con prendas de lencería y de estar por casa. Así nos lo ha demostrado en la Nochevieja de este año con una de sus últimas publicaciones en Instagram, en donde J.Lo aparece vestida con un look que aúna la comodidad y la suficiente elegancia como para poder salir a la calle con él.

Así fue el look con el que J.Lo recibió el 2024

Si hay una forma de vestir que le gusta a la cantante es la moda 'comfy', esa que vino a raíz de la pandemia del Covid-19 y que despegó favorablemente. Desde ese momento, las prendas que anteriormente se usaban exclusivamente para estar por casa, hoy en día se adaptan para estilismos del día a día y con resultados muy favorecedores. Algunas 'celebrities' como Pilar Rubio son fieles a esto, y en el caso de Jennifer Lopez también, haciendo uso de esta tendencia en Nochevieja.

Para esta noche especial, la artista se enfundó en un look de dos piezas holgado, blanco, satinado y de estilo pijamero. Estuvo compuesto de un pantalón 'palazzo' y una camisa abotonada con detalles en negro en el escote y en los bolsillos. Esta camisa estaba acompañada de un cinturón lazado, el cual servía para ceñir y afinar la cintura.

Aunque se trató de una apuesta de lencería y de estar por casa, la del Bronx supo cómo elevarlo para hacerlo más llamativo y con cierto aire festivo. Para ello hizo uso de variedad de complementos, como un collar de grandes perlas y unos pendientes pequeños, un sombrero del mismo color, un bolso de mano, y un abrigo 'maxi' largo de peluche negro.

