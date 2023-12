Fichamos las botas altas negras más bonitas de Cortefiel con las que se han adelantado a las rebajas de enero

Cuando llega el frío, las botas altas vuelven a salir a la calle. Con o sin tacón, son un calzado con mucho estilo que, además, combina con cualquier prenda, desde faldas de satén a pantalones, y en todas las situaciones. Hasta la reina Letizia se viralizó al apuntarse a esta tendencia y combinarla con uno de los vestidos de punto más deseados; otra de las apuestas firmes que no pararemos de ver los primeros meses de 2024.

Sin embargo, cuando hablamos de botas altas también hay que hacerlo del tacón y del color negro: esta es la fórmula ganadora para asegurar estilazo e imitar los looks de las chicas más trendy. Pero, ¿dónde podemos encontrar las ideales?

Las botas altas, de tacón y negras que quieres este invierno

Aunque el tacón es de ocho centímetros, es cómodo e ideal para ir a la oficina. Cortefiel

Con un tacón de ocho centímetros, pero cómodo al ser recto y rectangular, estas botas altas negras son el fondo de armario perfecto. Y es que son un modelo elegante y sencillo que, con la salvedad de la pulsera del tobillo con hebilla que rompe la monotonía de la caña alta, están diseñadas para combinar con cualquier prenda.

Además, estos zapatos responden a un diseño holgado en la parte superior, siendo perfectas para chicas con más gemelo que buscan modelos con los que sentirse cómodas. Y la punta, ligeramente de punta redondeada, para cumplir con las tendencias más fuertes del 2024.

Cabe destacar que, además de ser muy bonitas y de calidad, estas botas de Cortefiel nos han enamorado por su precio. La firma de ropa ha adelantado los descuentos de las rebajas de enero y este modelo está a mitad de precio. Si antes costaban 120 euros, ahora pueden ser tuyas por menos de 60.

Eso sí, no te pienses mucho si las quieres o no, ya no están disponibles en todas las tallas, y no tardarán en volar. Así que, adelántate a los Reyes Magos y hazte el regalo de Navidad perfecto.

