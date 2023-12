Novedades en Zara: 8 prendas por menos de 40 euros que te merece comprar antes de las rebajas

Además del original vestido de Zara, que Tamara Falcó lució en el programa de 'El Hormiguero', te proponemos ocho prendas básicas de la firma insignia de Inditex, que auguramos se van a convertir en piezas agota existencias. Su denominador común: son tendencia en España y, por tanto, todas las amantes de la moda están detrás ellas.

He aquí, la selección de piezas de la marca española por las que no puedes esperar a que comiencen las rebajas para que formen parte de tu armario.

Estos son los básicos de Zara en los que debes invertir antes de rebajas

1. El plumas agota existencias

El plumas vuelve a ser un 'hit' este invierno. Zara.

Los 90 están pegando fuerte una temporada más, ya que su estética está presente en las colecciones de las firmas de lujo como del 'fast fashion'. Zara es una de las marcas que apuestan por la estética urbana, tan aplaudida por el gran público, sobre todo en prendas exteriores como las bombers o los plumas. Y es precisamente este último abrigo, el que está agotando existencias cada vez que la marca española lo repone.

Si quieres sumarte a la fiebre del plumas, hemos seleccionado este modelo por menos de 40 euros (Precio: 39,95 € / Ref: 3046/201).

2. El abrigo 'soft' que tu armario necesita

Abrigo tipo 'cardigan' de punto. Zara.

Un abrigo de tejido delicado siempre es buena idea tenerlo en el armario por su doble funcionalidad: por un lado, puedes llevarlo tipo cárdigan, con una camiseta o jersey fino debajo, o, también, en épocas o destinos cálidos, te permite lucirlo a modo de prenda exterior. Este modelo de Zara es idóneo para darle este doble uso. (Precio: 29,99 € / Ref: 5536/156).

3. Blazer 'oversize' tipo vestido

Chaqueta 'blazer' tipo vestido. Zara.

Es uno de los básicos por excelencia que no puede faltar en los armarios más preciados. La chaqueta tipo 'blazer' es la prenda en la que no debe importarte invertir, una y otra vez, incluso puedes tener diferentes modelos en el guardarropa. Es femenina, elegante y sofisticada, además de versátil, ya que puedes no solo combinarla con todo, sino que si optas por una versión 'XL', como la que te hemos seleccionado, podrás llevarla de 'minivestido'.

Se trata de una pieza en negro, que además está disponible en gris y verde kaki y en cinco tallas (de la XS a la XL). (Precio: 39,99 € / Ref: 2753/132).

4. 'Cardigan' de punto

Chaqueta 'oversize' de punto con 'maxibotones'. Zara.

Otro esencial es la chaqueta de lana, confeccionada a base de ochos con 'maxibotones'. Un clásico del armario 'vintage' en el que invertir antes de las rebajas porque te sacará más de un apuro. Además, cuenta con el añadido de ese doble uso, ya que en primavera podrás llevarla a modo de abrigo. Zara la ha sacado en tono crudo y está a punto de agotarse, solo queda en S porque en M y L quedan muy pocas unidades. (Precio: 39,99 € / Ref: 2142/179).

5. La camisa masculina más 'punk'

Camisa de inspiración masculina con detalles 'punk'. Zara.

Otra de las estéticas de la temporada pasa por el rollo 'punk-rock' de los años 80. Una tendencia apta para dar un toque 'cool' a un básico, una estrategia que en Zara hacen muy bien. Un ejemplo es esta camisa blanca, de aire masculino, al que la firma le otorga un toque único bordando detalles metálicos en los dos 'maxibolsillos' delanteros. (Precio: 27,95 € / Ref: 8443/894).

6. Falda satinada

Falda satinada en rosa oro, de tiro alto y con volantes. Zara.

La falda satinada es una de las piezas estrella de esta temporada. Su versatilidad nos permite combinarla tanto con prendas más relajadas, como con un jersey de punto y unas deportivas, o con diseños más sofisticados como una camisa de seda o un top joya. En Zara puedes encontrar varios modelos, en blanco o este de color visón, de tiro alto y goma elástica a la cintura (Precio: 25,95 € / Ref: 7968/581).

7. El 'jean' que debes tener

Los jeans perfectos son de tiro alto y de corte recto. Zara.

De tiro alto, recto y corte al tobillo. Así es el vaquero perfecto que sienta bien a todas las siluetas y que no puede faltar en cualquier preciado armario. Zara no solo lo tiene en su colección 'jean', sino que cuesta 25,95 euros. (Ref: 7223/221).

8. Los botines tendencia del invierno

Estos botines no pueden faltar en tu armario este invierno. Zara.

Ya te hemos hablado del furor de las botas más calentitas que aman todas, desde las prescriptoras de moda hasta las 'celebrities'. Lo interesante está en su interior, el forro de pelo que mantiene tu pie muy calentito. Y claro, como 'hit' que es, Zara ya tiene su propio modelo de esta pieza de ante, en su colección de calzado, disponible en ocho tallas (de la 35 a la 42). (Precio: 27,95 € / Ref: 3160/210).

