Estos vaqueros de Zara con efecto tipazo son cómodos y combinan con todo

Una de las mayores obsesiones estilísticas en España (y en todo el mundo), es dar con el vaquero perfecto. No solo buscamos que nos quede como un guante, sino que sea cómodo. Ese modelo que podemos lucir en cualquier momento, tanto para un 'working look', como para una cita de 'shopping' con amigas o una cena en el sitio de moda de la ciudad.

¿Cómo son los vaqueros perfectos?

Si hay un adjetivo que define al vaquero, es su versatilidad, admite infinidad de combinaciones, puesto que todo queda en manos del resto de piezas con las que lo combines. La clave está en saber con qué llevarlo, según el plan que tengas. Aunque, ¡atenta!, según las expertas en moda, debes tener en cuenta una serie de características para dar con los 'jeans' perfectos:

Elige un modelo de tiro alto . De esta forma, conseguirás que tu silueta se vea más estilizada.

. De esta forma, conseguirás que tu silueta se vea más estilizada. ​De corte recto y al tobillo . Así conseguirás ese efecto que tanto gusta a las mujeres de parecer que tienes unas piernas más alargadas. De lo contrario, parecerás más bajita.

. Así conseguirás ese efecto que tanto gusta a las mujeres de parecer que tienes unas piernas más alargadas. De lo contrario, parecerás más bajita. ​Mejor confeccionado en un tono oscuro . Así defines más tus piernas y parecen más delgadas.

. Así defines más tus piernas y parecen más delgadas. Evita los modelos muy ajustados, mejor que queden holgados.

Los vaqueros de Zara que sientan bien a todas las tallas

Una de las últimas estrategias de Zara fue la de crear colecciones para tallas grandes, de ahí que seleccionara otro perfil de modelos, cuando hasta la fecha no se había decantado por incluir esta línea, ya que contaba con otras marcas nicho, como Uterqüe (ya disuelta) o la todavía existente Massimo Dutti. Pero al final, la firma insignia de Inditex necesitaba satisfacer a todas las mujeres. De ahí, que ahora podamos encontrar piezas confeccionadas hasta la talla 46, en el caso de los vaqueros.

Aunque en cuestión de tejanos, no solo importa la talla, sino elegir un modelo que te siente bien. En realidad, buscamos esa sensación de dar con el 'jean' perfecto, que no quieras quitarte nunca y con el que te sientas cómoda y guapa. He aquí nuestra selección de piezas de nueva colección:

1. De tiro alto y campana

Modelo en azul oscuro y tiro alto. Zara.

Pieza de Zara con tiro alto, teñida en azul oscuro y bajos de campana, con un acabado sin costura. Además, tiene el detalle de llevar cosidos dos bolsillos en la parte delantera y en la espalda. Un modelo de estética ochentera, que aportará un rollo 'vintage' a tu look. Lúcelo con una camisa de color beige y detalle de lazada y con unos botines en color camel, de tacón. Está disponible en ocho tallas (de la 32 a la 46). (Precio: 29,95 euros / Ref: 9632/250).

2. Metalizados

Los pantalones confeccionados en tejido metalizado son uno de los 'hits' del otoño. Zara.

Una de las tendencias de la nueva temporada otoño-invierno son las prendas teñidas en tonos metalizados, ya sea dorado o plateado. Por ello, hemos seleccionado este modelo de Zara, en plata oscuro, de corte recto, tiro medio, con cinco bolsillos y bajo acabado sin costuras. Lúcelo con un top sin mangas, en gris marengo, y sandalias con destellos metalizados. Este modelo está disponible en ocho tallas (de la 32 a la 46), que puedes comprar tanto en la 'e-shop' como en tiendas físicas. (Precio: 39,95 euros / Ref: 6688/238).

3. Con parches

Jean con detalle de parches. Zara.

Otra tendencia que vuelve esta temporada son los parches. El 'patchwork' se ve en algunas de las propuestas vaqueras de Zara, como este modelo, de pierna ancha, confeccionado en varias tonalidades de azules, simulando el efecto lavado. Disponible en ocho tallas (de la 32 a la 46), puedes comprarlo en la tienda online de la firma insignia de Inditex. (Precio: 39,95 euros / Ref: 6045/200).

Lúcelo con un top de lino, en color negro, y unas sandalias a tiras.

4. 'Cropped flare'

Modelo de tiro alto con bajo acampanado al tobillo. Zara.

Versión de tiro medio, con cinco bolsillos, bajo acabado 'cropped flare' sin costuras. Es decir, 'jean' al tobillo y bajo sutilmente acampanado. Lúcelo con una camiseta básica blanca y unas deportivas. Un modelo disponible en varias tonalidades (cinco colores) y en ocho tallas (de la 32 a las 46). (Precio: 25,95 euros / Ref: 3643/217).

5. 'Mom fit'

Clásico 'momento fit', en color índigo y de tiro alto. Zara.

Uno de los vaqueros clásicos es este modelo, de tiro alto, en color índigo y corte recto. Conocido como 'mom fit', esta pieza destaca por su versatilidad, ya que lo puedes lucir tanto de día como de noche. Lúcelo con un jersey de punto y un zapato plano, tipo mocasín. Está disponible en varios colores y en ocho tallas (de la 32 a la 46). (Precio: 25,95 euros / Ref: 7223/221).

