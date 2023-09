Cómo cortar tus vaqueros y darles una segunda vida sin estropearlos

Si hay una prenda que permite jugar, y mucho, con ella es el vaquero. El principal motivo es el tejido, no hay otro. Tanto su estructura como sus colores, desde el original (índigo) al más blanco o desteñido, permiten no solo realizar bordados, sino también decorarlos con parches, detalles joya, imperdibles o tachuelas. Pero, sin duda, una de las tendencias más extendidas en España, cuando hablamos de dar una nueva vida a un vaquero, es la de cortarlos.

Porque, quien no ha cortado uno de sus jeans, normalmente el más viejo, en algún momento de su vida. Sobre todo, desde que el DIY (Do It Yourself) se ha convertido en una necesidad, para muchos, más que en una opción personal.

Cómo cortar tu vaquero para darle una segunda vida

Las opciones a la hora de customizar un vaquero, con tan solo unas tijeras, son infinitas. Desde el clásico rasgado, de unos 'boyfriend jeans', hasta opciones más extravagantes, como bajos rematados con flecos de seda o aberturas hasta la altura casi de la rodilla. No importa cómo, sino que existe un denominador común: hacer únicos tus vaqueros por muy universales que sean.

Pero antes de ponerte manos a la obra, un consejo: haz una primera prueba con unos 'jeans' que no te gusten demasiado. De esa forma, si cometes algún fallo, no tendrás por lo que lamentarte.

Lava tu vaquero seleccionado con agua tibia y unas gotas de lejía para que la tela se ablande un poco. Inmediatamente secos, dobla los pantalones a la mitad, realiza una marca en la zona que deseas cortar y pon el pantalón encima de un periódico para cubrir la mesa. A continuación, raspa los vaqueros donde vas a crear los agujeros con un papel de lija. Eso hará que se vuelvan mucho más finos. Después, comienza a cortarlos con unas tijeras fuertes o un cúter, dependiendo de la precisión del corte. Avanza con cuidado para ir eliminando los hilos, si es que no quieres que queden visibles.

En caso de que no te guste que tus nuevos vaqueros se vean deshilachados, ve quemando los hilos con un mechero. Y, voilà!, ya tendrás tus 'jeans' favoritos.

