Este es el tipo de cuello que triunfó en los 80 y que es una de las grandes tendencias del otoño 2022

Si hay una estética que otoño tras otoño llegue al 'street style' para quedarse durante toda la temporada, esa es la 'college'. Basada en un estilo colegial típico de Estados Unidos, está protagonizada por prendas como las blazer, las faldas de cuadros, los chalecos o las camisas con cuello bobo, entre otras.

Una estética que tiene mucho en común con el estilo 'preppy' pero con un toque atrevido. En el cine lo hemos visto en Clueless o Gossip Girl, y en España, por ejemplo, está muy presente en el vestuario de Élite. Sin embargo, más allá de los uniformes de los colegios y de lo que hemos podido ver en la gran o pequeña pantalla, esta estética se lleva sobre todo en la vida real y apunta a ser una de las que más triunfe este otoño, con el regreso de los mocasines o el tipo de cuello en blusas del que hoy queremos hablar.

El cuello bobo, que también conocemos como cuello babero o de Peter Pan, es un detalle romántico que vuelve a protagonizar las blusas y los vestidos de los principales escaparates. Ya en los años 80 vimos cómo la mismísima Lady Di lo integraba en sus looks, aportando un toque muy romántico y sofisticado a los mismos. Y ahora, en la actualidad, no solo lo llevamos en looks elegantes, sino que esta tendencia cala también en el estilo más urbano pero, ¿cómo llevarlo? Una idea puede ser llevar una blusa de este tipo con 'jeans', 'bomber' y zapatillas.

En pleno 2022, las que más saben de moda lo llevan con muchísimo estilo. Así se lo hemos visto llevar desde a Alexa Chung hasta a la danesa Emili Sindlev, que se atreve con interpretaciones propias para este tipo de looks.

En formato blusa

El cuello bobo en las blusas está triunfando esta temporada. Este tipo de prendas suponen un acierto si las llevamos con unos vaqueros de tiro alto o con una blazer.

En formato vestido

Si lo llevamos en versión vestido, lucirlo es mucho más sencillo todavía. Especialmente debemos optar por uno corto para no cargar nuestro look, y podemos combinarlo tanto con botas, botines o mocasines. Y si te atreves, hazte con uno estampado.

