De Zendaya a Penélope Cruz: qué es la tendencia capilar ‘doll hair’ y por qué triunfa entre las 'celebrities'

Este septiembre ha sido un mes plagado de eventos y alfombras rojas, desde la Semana de la Moda hasta los festivales de cine europeos más importantes, por lo que el radar de tendencias ha estado funcionando a todo gas. Después de haber analizado todos looks parece que, de cara a este otoño, tenemos un estilo ganador cuando hablamos de cabello: el llamado 'doll hair'.

Este estilismo trae a nuestra memoria los peinados que lucían las muñecas de nuestra infancia, como las Barbies, las Nancy o las muñecas de porcelana. Así, este estilo retoma una belleza clásica que se actualiza para adaptarse a nuestro tiempo: aniñado pero sofisticado, sencillo pero muy favorecedor, con un punto naif pero poderoso.

Las hemos visto mucho en grandes 'celebrities' como Zendaya o Ariana Grande, pero también ha sido muy seguida en el panorama nacional con Penélope Cruz y María Pombo. Además, este peinado ha triunfado en las pasarelas más importantes de la temporada otoño-invierno 22/23, como la de Chanel.

En muchas ocasiones ha aparecido en su versión más llamativa y fácil de hacer, como la coleta, ya que es uno de los peinados sencillos y cómodos para recoger el cabello, dejando a relucir la largura de la melena y afilando y alargando los rasgos del rostro. No obstante, su mayor cualidad viene de la capacidad de adaptarse a todos los estilos, pasando de un look casual a un derroche de elegancia.

Penélope Cruz demuestra que el 'doll hair' no es solo para veinteañeras GTRES

"A primera vista, podría parecer que el estilo 'doll hair' está reservado a las más jóvenes, pero nada más lejos de la realidad. Su versatilidad y la forma en la que consigue resaltar las facciones de la cara a través de los distintos volúmenes le proporcionan un gran efecto rejuvenecedor", explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

Penélope Cruz se atrevió con este look al recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2022. Como explica la experta, "con este peinado el rostro queda despejado y ligeramente reafirmado, gracias a la posición alta de la coleta. El volumen superior también eleva el foco de atención y consigue un efecto antigravedad. Es un peinado que desprende naturalidad, pero a la vez es muy elegante".

Hemos visto este look en su versión más glamurosa llevado por Zendaya en la gala de los Premios Emmy 2022, donde recibió la estatuilla a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por su papel en la exitosa serie Euphoria. Sin duda, Zendaya triunfó también sobre la alfombra roja con su vestido de satén negro y escote corazón, de la firma Valentino.

Zendaya con su premio Emmy por 'Euphoria' GTRES

En cuanto al cabello, “enamoró a todos con una melena llena de volumen, de clara inspiración 'Old Hollywood'. La cinta de pelo, a juego con la tela de su vestido, le añade un aire más inocente y aniñado, apelando a la belleza más pura y libre de filtros. Además, este accesorio consigue enfatizar la transición entre las dos texturas: pulida en la zona frontal y con extra de volumen en el resto de la melena. El acabado es muy llamativo, pero equilibrado”, apunta Llata.

No hace falta recogerlo de ninguna manera para llevar el look 'doll hair', tal y como demuestra Sabrina Carpenter. La cantante demuestra que podemos llevar este look en nuestro día a día si se trabaja una base de cabello adecuada.

Sabrina Carpenter en los MTV Video Music Awards 2022 GTRES

“Los tonos rubios son los más apropiados para dulcificar los rasgos y aportan muchísima luminosidad al rostro. En su caso, es un rubio claro pero muy natural, con distintas alturas para añadir movimiento y profundidad a su larga melena. El flequillo largo y abierto por la mitad es el accesorio ideal para enfatizar el resultado que buscamos y, sin duda, será una de las grandes tendencias para este otoño. El secreto de esta melena espectacular es cuidarla mucho para que se vea así de saludable”, nos dice la experta.

Quién tampoco ha podido resistirse a este look ha sido María Pombo. La 'influencer' acudió al evento de J'adore de Dior el pasado 28 de septiembre con estilo bastante 'preppy' en el que no podía faltar esta coleta tan sesentera que abandera el peinado 'doll hair' y que nos ha fascinado.

María Pombo en el 'photocall' de J'adore de Dior GTRES

La sencillez y sofisticación de este look nos hace querer adaptarlo tanto en los días especiales como para las tareas más mundanas. Por suerte, para conseguir este recogido con un resultado profesional e impecable, los expertos de Jean Louis David tienen nos han contado el paso a paso de este proceso.

Así se hace la coleta 'doll hair', según los expertos

"El primer paso y más importante para conseguir dar la soltura al cabello pasa por limpiar e hidratar en profundidad, de forma que eliminaremos el apelmazamiento, proporcionaremos brillo y daremos una capacidad de movimiento extra al recogido", nos explican. Para ello nos recomiendan la gama Go Green de Jean Louis David, que eliminan los radicales libres que acumula el cuero cabelludo y proporcionan un brillo y una sensación de frescor extra a la melena.

"Una vez que el cabello está bien pulido y verificando que no tenga ninguna imperfección entonces se puede recoger la coleta" señala Pedro Moreno. Este es sin duda el paso más importante. Conseguir dar con el lugar perfecto donde colocar la coleta no es una tarea fácil y así nos lo hace saber el experto de Jean Louis David, pues como explica "no es lo mismo colocar una coleta baja o una coleta muy alta. El punto importancia es el que aporta elegancia al peinado".

Ariana Grande ha hecho de la coleta 'doll hair' su marca GTRES

¿El toque final para redondear el 'doll hair'? Brillo, brillo y más brillo. Conseguir ese efecto espejo de raíz a puntas es esencial para eclipsar con nuestro recogido en cualquier escenario. "Para conseguir mucho brillo en la melena comenzaremos aplicando laca efecto espejo en la parte recogida, para así garantizar que se mantenga durante toda la velada con ese toque mágico", añade el experto para después recomendar la Fix Spray de la gama Go Style de Jean Louis David.

Por último nos recuerdan no dejar de lado las puntas de nuestro cabello y coronar nuestro look con una melena sana, luminosa y sin nada de encrespamiento. Para ello, terminamos por aplicar en la coleta unas gotas de aceite capilar (previamente calentado con las manos) y lo extendemos por toda su longitud. Listo, ya tienes la coleta de estilo 'doll hair' perfecta para cualquier ocasión.

